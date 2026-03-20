Schwere Vorwürfe gegen Christian Ulmen: ProSieben reagiert und schmeißt "Jerks" raus

Berlin - Die Shop Apotheke, langjähriger Werbepartner von Christian Ulmen (50) und seiner Ex-Ehefrau Collien Fernandes (44), hatte sich bereits distanziert - jetzt zieht auch ProSieben die Konsequenzen: Die Erfolgs-Serie "Jerks" ist nicht mehr in der Joyn-Mediathek!

Im September gab Collien Fernandes (44) das Ehe-Aus mit Christian Ulmen (50) bekannt. © Jörg Carstensen/dpa

"Aufgrund der aktuellen Situation hat Joyn am Donnerstag die mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnete Serie 'Jerks', in der Collien Fernandes und Christian Ulmen ein geschiedenes Ehepaar spielen, offline genommen", bestätigte ProSieben der Bild.

Von 2017 bis 2023 stolperten Christian Ulmen und Fahri Yardim (45) von einem Fettnäpfchen ins nächste. Der Fremdschämfaktor war extrem hoch, doch jetzt müssen die Fans ohne die erfolgreiche Comedyserie auskommen. Vermutlich auch, weil die bewusst grenzüberschreitenden Situationen mindestens ein Geschmäckle haben.

Der Grund: die schweren Vorwürfe von Collien Fernandes. Sie hat ihren Ex-Mann angezeigt. Von einer "virtuellen Vergewaltigung" ist die Rede.

Die "Traumschiff"Darstellerin engagiert sich schon länger gegen Deepfake-Pornos im Internet, auch weil sie selber zum Opfer wurde – und das eigenen Angaben zufolge über zehn Jahre lang.