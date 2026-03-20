Schwere Vorwürfe gegen Christian Ulmen: ProSieben reagiert und schmeißt "Jerks" raus
Berlin - Die Shop Apotheke, langjähriger Werbepartner von Christian Ulmen (50) und seiner Ex-Ehefrau Collien Fernandes (44), hatte sich bereits distanziert - jetzt zieht auch ProSieben die Konsequenzen: Die Erfolgs-Serie "Jerks" ist nicht mehr in der Joyn-Mediathek!
"Aufgrund der aktuellen Situation hat Joyn am Donnerstag die mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnete Serie 'Jerks', in der Collien Fernandes und Christian Ulmen ein geschiedenes Ehepaar spielen, offline genommen", bestätigte ProSieben der Bild.
Von 2017 bis 2023 stolperten Christian Ulmen und Fahri Yardim (45) von einem Fettnäpfchen ins nächste. Der Fremdschämfaktor war extrem hoch, doch jetzt müssen die Fans ohne die erfolgreiche Comedyserie auskommen. Vermutlich auch, weil die bewusst grenzüberschreitenden Situationen mindestens ein Geschmäckle haben.
Der Grund: die schweren Vorwürfe von Collien Fernandes. Sie hat ihren Ex-Mann angezeigt. Von einer "virtuellen Vergewaltigung" ist die Rede.
Die "Traumschiff"Darstellerin engagiert sich schon länger gegen Deepfake-Pornos im Internet, auch weil sie selber zum Opfer wurde – und das eigenen Angaben zufolge über zehn Jahre lang.
Collien Fernandes macht Vorwürfe öffentlich
Christian Ulmen soll hinter der Verbreitung gefälschter Nacktfotos stecken
Dass der vermeintliche Täter aber die ganze Zeit so nah gewesen sein soll, hätte wohl niemand gedacht: Fernandes beschuldigt Christian Ulmen, hinter der Verbreitung gefälschter Nacktfotos und Videos zu stecken.
Demnach soll ihr der TV-Star und Regisseur einst alles gestanden haben. "Weil er mich besitzt (ich bin schließlich seine Ehefrau), könne er mich anderen Männern zum Sex zur Verfügung stellen. Die Degradierung habe ihm Lust bereitet! Es habe ihn geil gemacht, mich jahrelang zu erniedrigen", schrieb die 44-Jährige in einem medial aufsehenerregenden Instagram-Post am Donnerstag.
Christian Ulmen hat sich öffentlich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert und will gegen den Spiegel-Bericht, der den Fall ins Rollen brachte, vorgehen. Eine TAG24-Anfrage blieb bislang unbeantwortet. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa