Christian Ulmen wieder vergeben? Hier turtelt er mit einer schönen Unbekannten auf Mallorca
Berlin/Mallorca - Schwebt er wieder auf Wolke sieben? Christian Ulmen (50) soll nach dem Ehe-Aus mit Collien Fernandes (44) wieder frisch verliebt sein.
Fotos, die dem Magazin "Bunte" vorliegen, zeigen den Schauspieler in Begleitung einer bislang unbekannten Frau in seiner Wahlheimat Mallorca, wohin er 2023 mit Fernandes zog.
Die beiden wirken sehr vertraut und entspannt. Er hat den linken Arm auf ihre Schulter gelegt, während sie mit ihrer rechten Hand seine festhält. Ulmen trägt eine Baseballkappe, beide haben dunkle Sonnenbrillen auf, sie hat ein helles Sommerkleid an.
Zusammen schlendern sie über den Marktplatz eines Dorfes, auf dem Händler ihre Waren anpreisen. Die Aufnahmen sollen am vergangenen Samstag entstanden sein. Auch "RTL" berichtet, dass die Fotos erst wenige Tage alt sein sollen.
Wer die schöne Dame mit den langen, dunklen Haaren an Ulmens Seite ist und ob es sich um seine neue Partnerin handelt, ist noch unbekannt.
Erst im Februar 2026 war die Ehe zwischen Ulmen und Fernandes nach rund 14 Jahren offiziell geschieden worden, und der Schauspieler wäre demnach wieder offen für eine neue Liebe.
Christian Ulmen steht wegen schwerer Vorwürfe im medialen Fokus
Die beiden hatten ihre Trennung bereits im Herbst 2025 bekannt gemacht und erklärten, weiterhin gemeinsam für ihre Tochter da zu sein.
Zuletzt stand Ulmen vor allem wegen schwerer Vorwürfe seiner Ex-Frau im Fokus. Fernandes hatte ihn unter anderem wegen Identitätsdiebstahls, Beleidigung und weiterer Delikte angezeigt.
Die 44-Jährige wirft ihm vor, über Jahre hinweg unter ihrem Namen Fake-Profile betrieben und intime Inhalte verbreitet zu haben. Die Vorfälle brachte Fernandes auch in Spanien zur Anzeige. Die Ermittlungen dauern an, für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.
Sein Anwalt Christian Schertz kündigte an, gegen die "initiale Berichterstattung" des "Spiegels" gerichtliche Schritte einzuleiten.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa