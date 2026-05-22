Eltern waren erzürnt: Jetzt verliert Ulmen Rolle in beliebtem Kinderhörspiel

Berlin/Düsseldorf - Der Schauspieler Christian Ulmen (50) verliert nach Kritik eine Sprecherrolle in einem Kinderhörspiel des Spielwarenherstellers Tonies.

Die schweren Vorwürfe seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) haben auch berufliche Auswirkungen für Christian Ulmen (50). © Carsten Koall/dpa

Das Unternehmen hat nun eine neue Version der Geschichten über den "Grüffelo" herausgebracht. Die Rolle der Maus in den beiden Geschichten wird demnach nicht länger von Ulmen gesprochen, wie Tonies in Düsseldorf mitteilte. Zuvor hatte "Bild" über die Neubesetzung berichtet.

"Viele Eltern und auch Handelspartner haben sich mit Sorgen und Bedenken an uns gewandt", teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. "Solches Feedback nehmen wir sehr ernst."

Deswegen habe sich die Firma entschieden, den Verkauf des betroffenen Produkts auf der eigenen Webseite zunächst zu stoppen und die Rolle von Ulmen neu aufnehmen zu lassen.

Diese Version des Hörspiels sei jetzt verfügbar und wieder im Verkauf erhältlich. Neue Stimme der Maus ist der Sprecher Tim Kreuer (44), wie Tonies bestätigte.