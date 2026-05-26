Nach Anzeige von Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Christian Ulmen

Potsdam - Das juristische Gezerre in der Causa Christian Ulmen (50) gegen Collien Fernandes (44) geht in die nächste Runde. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam gegen den Schauspieler. Der Vorwurf: Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt.

Für Christian Ulmen (50) gilt die Unschuldsvermutung. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Im Zentrum der Ermittlungen stehen mehrere mutmaßliche Vorfälle, die sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Dienstag in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben sollen.

Zusätzlich prüft die Behörde weiterhin Vorwürfe im Zusammenhang mit sogenannter "digitaler Gewalt", also möglichen Formen von Übergriffen im digitalen Raum, etwa über Kommunikationskanäle oder soziale Netzwerke.

Die Ermittlungen waren zuvor bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe geführt worden und wurden nun nach Potsdam abgegeben, die zunächst einen Anfangsverdacht prüfte.

Als Grund nannte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow bereits im April, dass sich durch die Prüfung der vorgeworfenen Handlungen "Hinweise auf mögliche Tatorte im dortigen Bezirk ergeben" hätten. Ins Detail ging er nicht. Der Vorgang bedeute nicht, dass das Verfahren eingestellt sei.

Der Fall erhält besondere öffentliche Aufmerksamkeit, da beide Beteiligten seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Medienlandschaft zählen.