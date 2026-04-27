Neuer Wirbel um Skandal-Unternehmer Wolf: Darum soll seine Tochter keine Schule besuchen

Köln - Christian Wolf (30) sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Das Thema diesmal: der Bildungsweg seiner Tochter!

Christian Wolf (30) möchte seine bald einjährige Tochter auf keine klassische Schule schicken. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

In einem TikTok-Video hat der 30-jährige Unternehmer und Fitness-Influencer jetzt nämlich erklärt, dass die kleine Hazel, die noch nicht mal ihren ersten Geburtstag gefeiert hat, wohl nie eine klassische Schule besuchen wird.

Zur Begründung erklärte der Partner von Ex-"GNTM"-Kandidatin Romina Palm (26) in dem kurzen Clip: "Unsere heutige Welt verändert sich so schnell, dass du die meisten Dinge, die du in der Schule lernst, einfach nicht gebrauchen kannst."

Des Weiteren ist der "More Nutrition"-Gründer der festen Überzeugung, dass in den deutschen Bildungsstätten keine Problemlösungskompetenz für das echte Leben vermittelt werde. Es gehe im Grunde nur darum, bereits vorhandenes Wissen zu wiederholen.

Grundlegende Lerninhalte wie Mathematik, Physik und Rechtschreibung hält er zwar für wichtig, allerdings könnten diese den Kindern auch auf anderem Wege mitgegeben werden.