Ehe-Aus nach 16 Jahren! Dana und Dennis Diekmeier gehen getrennte Wege

Sandhausen - Seit mehr als einem Jahr kämpfen Dennis (36) und Dana Diekmeier (40) um das Leben ihrer Tochter Delani, die schwer an Krebs erkrankt ist. Im Laufe dieser Zeit blieb allerdings ihre Beziehung zueinander auf der Strecke - jetzt verkündet Dana das Liebes-Aus des einstigen Traumpaars!

Dana und Dennis Diekmeier gehen nicht länger gemeinsam durchs Leben. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Nach 16 Jahren Ehe gehen Dennis und ich getrennte Wege", schrieb die Vierfachmama in einem emotionalen Statement auf Instagram.

Da sie inzwischen etwas Zeit hatte, alles zu verarbeiten, wolle sie diese Nachricht mit ihren Followern teilen.

Besonders die vergangene Zeit, in der der Fokus der Familie auf dem Kampf gegen den Krebs von Delani lag, stellte eine starke Belastung für die Familie dar. Bei der 15-Jährigen war Anfang 2025 ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert worden, der sich später als Krebs herausstellte und bereits gestreut hatte.

Seither suchten die Diekmeiers nach jeder Möglichkeit, um den Krebs zu besiegen, stellten Spendenaktionen auf die Beine, gingen den Weg experimenteller Behandlungen, auch wenn die Heilungschancen von den Ärzten als minimal bezeichnet wurden.

"Die vergangenen Monate waren für uns als Familie sehr herausfordernd und haben vieles geändert", erklärte Dana deshalb: "Manche Wege im Leben verändern sich - auch dann, wenn man es sich anders gewünscht hat."