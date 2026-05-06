Christine Neubauer hat ihren José geheiratet: "Wir sind Seelenverwandte"

Schauspielerin Christine Neubauer (63) und der Fotograf José Campos (60) haben im Familienkreis geheiratet. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden. Wir sind überglücklich", sagte die 63-Jährige der Zeitschrift "Bunte".

"Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt."

Wie die "Bunte" berichtet, hatten sich die Schauspielerin ("Die Landärztin") und der chilenische Fotograf (60) im engsten Familienkreis auf Mallorca das Ja-Wort gegeben.

"Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe", erklärte Campos der Zeitschrift am Hochzeitstag.

Besonders glücklich zeigte sich Neubauer darüber, dass ihre Mutter Lydia die Hochzeit noch als Trauzeugin miterleben konnte. Auch die 89-Jährige selbst zeigte sich in der Zeitschrift begeistert: "Mein verstorbener Mann Erwin und ich hatten José gleich ins Herz geschlossen, als Christine ihn uns vorstellte. Dieser Tag ist einfach wunderbar."