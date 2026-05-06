Christine Neubauer hat ihren José geheiratet: "Wir sind Seelenverwandte"
Von Anika Stiller
Mancor de la Vall (Spanien) - Schauspielerin Christine Neubauer hat ihren Lebensgefährten José Campos geheiratet.
"Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden. Wir sind überglücklich", sagte die 63-Jährige der Zeitschrift "Bunte".
"Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt."
Wie die "Bunte" berichtet, hatten sich die Schauspielerin ("Die Landärztin") und der chilenische Fotograf (60) im engsten Familienkreis auf Mallorca das Ja-Wort gegeben.
"Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe", erklärte Campos der Zeitschrift am Hochzeitstag.
Besonders glücklich zeigte sich Neubauer darüber, dass ihre Mutter Lydia die Hochzeit noch als Trauzeugin miterleben konnte. Auch die 89-Jährige selbst zeigte sich in der Zeitschrift begeistert: "Mein verstorbener Mann Erwin und ich hatten José gleich ins Herz geschlossen, als Christine ihn uns vorstellte. Dieser Tag ist einfach wunderbar."
Christine Neubauer und ihr José waren lange heimlich verlobt
Neubauer ist seit 2014 von ihrem ersten Ehemann geschieden. Schon 2021 hatte die Schauspielerin gesagt, dass sie und Campos "endlich heiraten" wollten. Der "Bunten" hatte sie damals erklärt: "Wir sind ja schon lange heimlich verlobt."
Neubauer wurde Ende der 1980er-Jahre mit der Serie "Die Löwengrube" bekannt. Für ihre Rolle in der Literaturverfilmung "Krambambuli" erhielt sie einen Grimme-Preis. Zudem spielte sie in Filmen wie "Vollweib sucht Halbtagsmann", "Moppel-Ich" oder "Meine Heimat Afrika" mit.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa