05.05.2026 18:40 Nach heftigen Missbrauchsvorwürfen: DJ Avaion bricht sein Schweigen

Ex-Partnerin erhebt schwere Missbrauchsvorwürfe gegen AVAION: Nun meldet sich der DJ erstmals selbst zu Wort.

Von Isabel Klemt

Fürth (Bayern) - Die Ex-Partnerin von Christopher Stein alias "AVAION" (29) hatte in einem über einstündigen YouTube-Video schwere Vorwürfe gegen den Star-DJ erhoben. Daraufhin wurde es zunächst still um den 29-jährigen Nürnberger, mehrere Auftritte wurden abgesagt. Nun hat sich der Musiker erstmals selbst zu den Anschuldigungen geäußert.

Die junge Frau gibt an, von AVAION missbraucht worden zu sein. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/x.posemall Die junge Frau berichtete davon, sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt durch den Musiker ausgesetzt gewesen zu sein, und untermauerte ihre Aussagen mit zahlreichen Belegen, darunter Chats und Dokumente. Ihr Ziel sei klar: "Keine Bühne für Täter". Laut dem Bayerischen Rundfunk, der auch ein Gespräch mit der Ex-Freundin geführt haben soll, liegen ihnen zudem Berichte weiterer Frauen vor, die offenbar ähnliche Erfahrungen mit dem DJ gemacht haben sollen. Nachdem die Vorwürfe auch bei Veranstaltern für Reaktionen gesorgt hatten, mehrere Auftritte abgesagt wurden und sein Management die anstehende "Make People Happy"-Tour cancelte, wartete man gespannt auf eine Stellungnahme von Christopher. Promis & Stars Vanessa Mai verrät, wieso sie seit Karrierestart keine Freunde hat: "Kontakt zu allen abgebrochen" Nun hat sich der Musiker in einem rund 17-minütigen Statement-Video auf Instagram zu Wort gemeldet und wies die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen entschieden zurück. Zudem gab er an, eine eidesstattliche Versicherung abgegeben und juristische Schritte eingeleitet zu haben, um die Vorwürfe aufklären zu lassen, und blendete diese im Beitrag mit ein.

Avaion gibt an, von seiner Ex-Freundin massiv unter Druck gesetzt worden zu sein

Christopher hat ein Video veröffentlicht, in dem er auch eine eidesstattliche Versicherung zeigte, um seine Aussagen zu stützen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/avaion In dem Clip erhob er auch selbst Anschuldigungen gegen seine frühere Freundin und behauptete, von ihr massiv unter Druck gesetzt worden zu sein. Diese soll angeblich Geld von ihm gefordert, ihn beleidigt, ihn mit Morddrohungen konfrontiert, verlangt haben, dass er seine Karriere beende, und ihm damit gedroht haben, das Video andernfalls zu veröffentlichen, falls er dem nicht nachkomme. Zudem warf er ihr vor, Fakten bewusst verzerrt und private Chats aus dem Kontext gerissen zu haben. "Alles wurde gezielt benutzt, um mich zu zerstören", so Avaion. Zur Untermauerung seiner Aussagen blendete er - ähnlich wie seine Ex-Freundin zuvor - Screenshots von privaten WhatsApp-Nachrichten im Video ein, die die "toxischen Dynamik" belegen sollen. Promis & Stars "Schwiegertochter gesucht"-Star nach Magen-OP völlig verändert: Das ist Ingo Peters heute Gleichzeitig räumte er auch eigene Fehler ein: Er habe in der Beziehung gelogen und versucht, so Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Auch, dass er unangekündigt am Wohnort seiner Ex-Partnerin gewartet habe, um Gespräche zu erzwingen, gab er als Grenzüberschreitung zu. Er behauptete jedoch, selbst ebenfalls von ihr kontrolliert worden zu sein und dass er zeitweise seinen Standort teilen musste. Der Musiker kündigte abschließend an, sich vorerst zurückzuziehen, um die rechtliche Klärung voranzutreiben und die Situation zu verarbeiten. Öffentliche Auseinandersetzungen wolle er künftig vermeiden.

Die Ex-Freundin reagierte auf Christophers Stellungnahme