Claudia Effenberg träumt von Rollenspielen mit ihrem "Tiger"

Und so kam es, dass Moderator Modjarad sie auf ihre erotische Fantasie ansprach. "Oh yeah", schoss es nur so aus ihr heraus und sie fuhr fort: "Ganz viele erotische Fantasien."

In dem RTL -Format "Ein Promi ein Joker" mit Moderator David Modjarad (53) und Claudia Effenberg ging es zunächst noch moderat zu. Als sie jedoch gefragt wurde, welches das größte Missverständnis um ihre Person sei, zog sie direkt den Joker. "Ich könnte jetzt was sagen, ist mir aber egal, ich ziehe den Joker."

Durch diese Frisur erlangte Stefan Effenberg den Spitznamen "Tiger". (Archivfoto) © WITTERS

Kaum hatte sie dieses Wort ausgesprochen, gab sie zu: "Jetzt habe ich noch mal einen rausgehauen." Da ahnte sie bereits, dass es wohl ein wenig Ärger mit ihrem Stefan geben wird. "Er wird mich umbringen, aber egal."

Die 59-Jährige offenbarte in dem Format allerdings auch, was sie an ihrem Ehemann zur Weißglut treibt. "Mit seinem Fimmel, dieser extremen Ordentlichkeit", erklärte die ehemalige Spielerfrau und zeigte ein Beispiel. Sie nahm ihre Joker-Karte und drehte sie auf dem Tisch. "Die Karte liegt jetzt so, die würde dann jetzt so liegen, wenn Stefan daher gehen würde."

Ein wenig Gesprächsbedarf scheint es im Hause Effenberg nach den Aussagen wohl zu geben - wer aber schon so lange wie die beiden verheiratet ist, kann auch mal über das ein oder andere hinwegsehen.