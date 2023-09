Claudia Schiffer feiert Laufsteg-Comeback - doch es hagelt fiese Kommentare

Mailand (Italien) - Fast sechs Jahre ist es her, dass Claudia Schiffer (53) zuletzt auf einem großen internationalen Catwalk lief. In dieser Woche war es endlich wieder so weit: Das deutsche Supermodel feierte auf der renommierten Fashion Week in Mailand ihr Laufsteg-Comeback. Manch einer zeigte sich danach überrascht, jedoch nicht im positiven Sinne ...

Claudia Schiffers (53) Comeback konnte nicht alle überzeugen. © dpa/Antonio Calanni

35 Jahre nach ihrem Laufsteg-Debüt lief Schiffer am Freitag als Abschluss der Frühjahrsshow von Versace. Für die italienische Luxusmarke schritt die 53-Jährige in einem langen, engen Kleid in grüner und silberner Farbe über die Bühne.

"Es ist im Grunde an meinen Körper angepasst. Es passt mir wie angegossen", sagt Schiffer im Gespräch mit dem Modemagazin Vogue über das Kleid.

Doch nicht alle waren so begeistert wie das berühmte Model. Vielen schien es gar so, als sei Schiffer durch ihre langjährige Laufsteg-Abstinenz etwas eingerostet.

"Hat sie das Laufen verlernt, sind die Schuhe zu klein/eng oder hat sie gar nicht geübt? Wie auch immer, es sieht ziemlich seltsam und veraltet aus, sorry", hieß es harsch in einem Insta-Kommentar - "Was ist mit diesem Walk los? Er ist sehr schlecht" in einem anderen.

Unzählige weitere User sahen es ähnlich. Doch nicht nur ihr Gang wurde kritisiert: "Alle reden über den Walk, aber sie macht für mich auch die seltsamsten Gesichtsausdrücke", schimpfte ein User.