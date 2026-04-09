Clooney gegen Trump: Star wirft US-Regierung Kriegsverbrechen vor

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Nach Donald Trumps Drohung gegen den Iran kritisierte George Clooney den Mangel an Anstand in der US-Politik. Aus dem Weißen Haus erntete er Spott.

Von Sabina Crisan

Cuneo (Italien) - Nach einem Schlagabtausch mit dem Weißen Haus hat Hollywood-Star George Clooney eine erwachsene Debattenkultur von der US-Regierung um Präsident Donald Trump gefordert.

Schauspieler George Clooney (64) kritisiert das Weiße Haus für seinen Mangel an Anstand.
Schauspieler George Clooney (64) kritisiert das Weiße Haus für seinen Mangel an Anstand.  © Renata Roattino/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Familien verlören Angehörige, Kinder würden verbrannt und die Weltwirtschaft stehe unter Druck, sagte der 64-Jährige dem Branchenmagazin "Variety". Dies sei "eine Zeit für intensive Debatten auf höchstem Niveau. Nicht für kindische Beschimpfungen."

Zuvor hatte Clooney laut der Nachrichtenagentur Ansa bei einem Auftritt in der norditalienischen Stadt Cuneo am Mittwoch gesagt, wenn jemand eine Zivilisation zerstören wolle, sei das ein Verbrechen.

Der zweifache Oscar-Preisträger ("Syriana") bezog sich auf eine Äußerung Trumps, der am Dienstag mit dem Ende der iranischen Zivilisation gedroht hatte. Politische Differenzen dürften nicht dazu führen, "eine Grenze des Anstands" zu überschreiten, so Clooney.

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Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung entgegnete der Zeitung "The Independent", Clooney sei der Einzige, "der Kriegsverbrechen" begehe - wegen seiner "furchtbaren Filme" und "miserablen schauspielerischen Fähigkeiten".

US-Präsident Donald Trump (79) hatte damit gedroht, die iranische Zivilisation zu zerstören - von Clooney folgte Kritik.
US-Präsident Donald Trump (79) hatte damit gedroht, die iranische Zivilisation zu zerstören - von Clooney folgte Kritik.  © Kay Nietfeld/dpa

Trump und Clooney liefern sich immer wieder öffentliche Wortgefechte

Clooney reagierte im "Variety" mit einem Seitenhieb auf sich selbst: Er könne mit der Bezeichnung als gescheiterter Schauspieler leben - schließlich habe er 1997 in der Comicverfilmung "Batman & Robin" mitgespielt. Zugleich fragte er, wie die US-Regierung ihr Vorgehen verteidige. 

Clooney gilt als langjähriger Kritiker Trumps; die beiden lieferten sich wiederholt öffentliche Wortgefechte. Der Schauspieler und Aktivist verbringt mit seiner Ehefrau, der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, und seinen Kindern unter anderem viel Zeit in seiner Villa am Comer See.

Titelfoto: Bildmontage: Renata Roattino/LPS via ZUMA Press Wire/dpa / Kay Nietfeld/dpa

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