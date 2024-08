Grausames Ereignis: Collien Ulmen-Fernandes spürte plötzlich ihre Beine nicht mehr!

Collien Ulmen-Fernandes (42) musste zudem einige Wochen im Rollstuhl sitzen. © Screenshot Instagram: collien_ulmen

Stell dir vor, du wachst auf und spürst deine Beine nicht mehr. Du versuchst mit aller Kraft aufzustehen, doch du spürst nichts. Das ist Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes mit Anfang 20 passiert.

Im Interview mit RTL offenbarte sie Momente aus dieser furchtbaren Zeit. "Es war ein ganz normaler Tag und von einem Moment auf den anderen konnte ich nicht mehr laufen", so die 42-Jährige.

Sie habe vorher keinerlei Symptome gehabt. Sie sei über Wochen von Arzt zu Arzt gefahren, doch keiner konnte sich diese plötzliche Einschränkung erklären. Zudem musste sie einige Wochen im Rollstuhl sitzen.

"Auch diese Erfahrung sorgt dafür, dass ich großen Respekt habe vor dem, was da an Prozessen ineinandergreift in unserem Körper. Der Körper ist eine unfassbar komplexe Maschine und manchmal hakt es eben an der ein oder anderen Stelle", stellte die "Traumschiff"-Darstellerin fest.