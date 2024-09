Hättet Ihr diesen süßen Fratz erkannt? Heute ist sie ein TV-Star!

Wer genau hinschaut, kann in den großen dunklen Kinderaugen schon die heutige Collien erkennen, die es seit ihren Anfängen bei Viva in den frühen 2000ern zu einer erfolgreichen Moderatorin und Schauspielerin geschafft hat.

Und so landete ein Großteil der verschmähten Mahlzeit in Colliens Gesicht, auf ihrem Lätzchen und auf dem Tischchen vor ihr.

Seit 2011 ist Collien Ulmen-Fernandes mit Schauspieler Christian Ulmen (49) verheiratet. © Carsten Koall/dpa

Die neueste Folge geht der Frage auf den Grund: "Wie funktioniert unser Geschmackssinn?" Darin wird auch beantwortet, warum Kinder anders schmecken als Erwachsene - und etwa wie die kleine Collien keinen Spinat mögen.

"Kinder haben nämlich deutlich mehr Rezeptoren für Bitterstoffe als Erwachsene", erklärte das TV-Gesicht in dem Post. Warum das so ist, erfahren Hörer natürlich auch in der Folge.

Und hättet Ihr es gewusst? Erst kürzlich entdeckten Wissenschaftler "Fett" als sechsten Geschmackssinn.

Ob sie Spinat inzwischen mag, verriet Collien Ulmen-Fernandes nicht. Dafür legte die 43-Jährige kürzlich eine kuriose Kaffee-Beichte ab: Da sie das Heißgetränk nicht vertrage, gebe es bei ihr am morgendlichen Frühstückstisch alternativ einen Energydrink, verriet Collien.