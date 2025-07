"Jerks"-Dreh wird zur Eheprobe: Collien Ulmen-Fernandes flüchtet aus gemeinsamen Zuhause

Collien Ulmen-Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) gelten als echtes Traumpaar. © Carsten Koall/dpa

Die zwei sind seit vielen Jahren als Schauspieler tätig. Doch zusammen stehen sie eher ungern vor der Kamera. Das sei "eigentlich immer schon so" gewesen, verriet Collien gegenüber RTL.

Sie habe die Dreharbeiten oft, als anstrengend empfunden. "Wir hatten bei Jerks zum Beispiel unseren ersten gemeinsamen Trailer und dann sagte er morgens vor dem Dreh 'Willst du das wirklich anziehen?' und solche Sachen", erklärte die 43-Jährige.

Ihr Ehemann mache sich bei solchen Sprüchen keinerlei Gedanken. "Das rutscht ihm einfach so raus", sagte Collien. Für sie sei es dennoch ein absolutes No-Go – besonders in sensiblen Momenten. "So kurz vor dem Dreh ist das natürlich genau das Letzte, was man hören will".

Nach dem Dreh habe sie ihre Sachen gepackt und sei zu ihrer Schauspielkollegin Emily Cox (40) gezogen. Doch der Auszog diente eher einer kleinen Auszeit.