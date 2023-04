"Hatte einen Stalker": Collien Ulmen-Fernandes spricht über ihre Auswanderung

Dabei fiel die Wahl eher zufällig auf Mallorca. Nach einem abgesagten Dreh habe sie spontan einen Urlaub mit Ehemann Christian gebucht und dort die Idee gehabt, ein paar Häuser anzuschauen. "Wir hatten am nächsten Tag einen Besichtigungstermin und haben das Haus sofort gekauft", verriet Collien.

Sehr kritisch ging die 41-Jährige mit dem Verhalten der Behörden in dem Stalking-Fall ins Gericht: "So lapidar sieht das die Polizei , obwohl auch bekannt ist, dass er ein Drogenproblem hat und er mich ständig verfolgt hat", so der "Traumschiff"-Star. Auf Mallorca könne sie nun endlich zur Ruhe kommen.

Neben dem klimatischen Faktor hat aber noch ein sehr viel dramatischerer Grund die Moderatorin dazu bewogen, Deutschland den Rücken zu kehren. "In Deutschland hatte ich einen Stalker, gegen den ich nichts unternehmen konnte, weil der Mann bisher noch nicht gewalttätig war" verriet Collien Ulmen-Fernandes im Interview mit dem Magazin " Bunte ".

In ihrer Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" ist Collien Ulmen-Fernandes regelmäßig auf den schönsten Flecken dieser Erde unterwegs. Die Entscheidung, mit Ehemann Christian Ulmen (47) auch privat vom oft verregneten Potsdam auf die Sonneninsel Mallorca überzusiedeln, verwundert daher zunächst wenig.

Mit Schauspieler Christian Ulmen (47) ist Collien Ulmen-Fernandes seit mehr als zehn Jahren verheiratet. © Soeren Stache/dpa

Angesprochen auf das neue Domizil, das die Ulmens sich jüngst auf der beliebten Ferieninsel gekauft haben, geriet Collien ins Schwärmen: "Das Haus ist so wunderschön, wir haben so einen gigantischen Blick aufs Meer, das Wetter ist besser als in Deutschland. Diese Weite ist unglaublich schön und berührt mich jedes Mal auf einzigartige Weise, ich bin hier viel kreativer und gelassener."

Auch der 2012 geborenen Tochter gefällt es auf der Insel gut. "Sie liebt es hier und war von Anfang an total euphorisch", erklärte Collien im Interview. Zu den Freunden in Potsdam halte sie via Skype regelmäßig Kontakt.

Besonders praktisch: "Dazu kommt, dass alle ihre Freundinnen im Sommer Urlaub auf Mallorca machen. Für den Sommer ist sie also bereits 'ausgebucht'", so die frühere VIVA-Moderatorin in der "Bunten".

Übrigens: Anders als ihr Nachname vielleicht vermuten lässt, spricht die Dunkelhaarige mit indischen und ungarischen Wurzeln kein Spanisch! "Neulich kam ich in eine Autokontrolle, ich zeigte meinen Führerschein und der Polizist ließ natürlich einen Schwall in seiner Muttersprache los. Ich habe dann vorsichtig auf Englisch versucht zu erklären, dass ich kein Wort verstehe", erzählte Collien Ulmen-Fernandes. Ab dem Frühsommer steht deshalb Spanischunterricht auf dem Programm.