Moderatorin Collien Fernandes auf Partnersuche: Mit Pickel-Foto auf Dating-Apps
Berlin - Collien Fernandes (44) wagt nach der Trennung von Christian Ulmen (48) ein Abenteuer im Online-Dating – und zeigt sich dabei ganz ungefiltert.
Die Moderatorin und Schauspielerin, die sich nach der Trennung von ihrem Mann und Vater ihrer Tochter wieder auf dem Single-Markt bewegt, verriet in einem Interview mit der "Zeit", dass sie ein ziemlich ehrliches Profilbild hochgeladen hat, das sie mit Hautausschlag im Gesicht zeigt.
"Ich habe viele Allergien und Unverträglichkeiten", so Fernandes. Bei Dreharbeiten achte sie streng auf ihre Ernährung, privat gehe es lockerer zu und das sehe man dann auch ihrer Haut an.
"Ein neuer Partner fährt also mit dem Ausschlags-Gesicht in den Urlaub. Wenn er damit ein Problem hat, haben wir ein Problem."
Dass die Bilder nicht bei allen gut ankommen, stört sie dabei offenbar wenig. Sie sortiere dadurch gleich die Männer aus, die nicht zu ihr passen.
Neben dem ungeschönten Selfie legt Collien auch Wert auf ihre Überzeugungen
Feminismus steht nämlich ganz oben in ihrer Dating-Bio. "Neben dem Pickel-Bild. Eine verpickelte Feministin. Das lieben die Männer. Nicht. Aber am Ende geht es ja darum, ob man zusammenpasst."
Fernandes betont, dass sie ernsthaft jemanden kennenlernen möchte und keine Lust auf One-Night-Stands hat. Ob sie schon erste Dates über die Apps hatte, wollte sie allerdings nicht verraten: "Es geht immerhin um echte Menschen und echte Begegnungen."
Seit der Trennung im September nach 14 Jahren Ehe hat sich Fernandes nicht nur wieder ihren eigenen Namen zurückgeholt, sondern auch offen gezeigt, wie sie als Single ihren Weg geht – ungeschönt, selbstbewusst und mit einer Portion Humor.
