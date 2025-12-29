Moderatorin Collien Fernandes auf Partnersuche: Mit Pickel-Foto auf Dating-Apps

Berlin - Collien Fernandes (44) wagt nach der Trennung von Christian Ulmen (48) ein Abenteuer im Online-Dating – und zeigt sich dabei ganz ungefiltert.

Collien Fernandes (44) ist wieder auf aktiver Partnersuche. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Moderatorin und Schauspielerin, die sich nach der Trennung von ihrem Mann und Vater ihrer Tochter wieder auf dem Single-Markt bewegt, verriet in einem Interview mit der "Zeit", dass sie ein ziemlich ehrliches Profilbild hochgeladen hat, das sie mit Hautausschlag im Gesicht zeigt.

"Ich habe viele Allergien und Unverträglichkeiten", so Fernandes. Bei Dreharbeiten achte sie streng auf ihre Ernährung, privat gehe es lockerer zu und das sehe man dann auch ihrer Haut an.

"Ein neuer Partner fährt also mit dem Ausschlags-Gesicht in den Urlaub. Wenn er damit ein Problem hat, haben wir ein Problem."



Dass die Bilder nicht bei allen gut ankommen, stört sie dabei offenbar wenig. Sie sortiere dadurch gleich die Männer aus, die nicht zu ihr passen.