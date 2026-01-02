Collien Fernandes wünscht sich Veränderung bei Disney: "Brauche dich nicht, mache mein eigenes Ding"
Hamburg - Collien Fernandes (44) findet, Disney-Figuren sollten sich verändern. Wieso, verriet sie TAG24 am Rande der Tarzan-Premiere.
"Ich wünsche mir einfach mehr Frauenfiguren", entgegnete die Schauspielerin auf Nachfrage von TAG24, welche Veränderung sie sich in der großen Welt der Disney-Filme wünschen würde.
Dabei hat die gebürtige Hamburgerin aber auch eine klare Idee, wie diese Protagonistinnen auftreten sollen:
"Frauenfiguren, die einfach sagen: 'Ich brauche dich jetzt nicht, ich mache mein eigenes Ding'", so die 44-Jährige.
Der Gedanke sei ihr nach einem eigenen Projekt gekommen, als sie als Synchronsprecherin eine Rolle übernehmen durfte.
"Christoph Maria Herbst und meine Figur haben die ganze Zeit einen Flirt miteinander gehabt. Und dann war ich mir sicher, dass wir am Ende des Filmes zusammenkommen. Aber ich fand es so cool, dass sie ihn ganz am Ende stehen lässt und sagt: 'Ich brauche keinen Mann, ich gehe alleine durchs Leben.'"
Collien Fernandes gefällt die Weiterentwicklung von Disney
Dass auch in der Neuauflage des Tarzans-Musicals Janes Rolle selbstbewusster und eigenständiger kreiert wurde, scheint der Moderatorin zu gefallen.
"Disney hat sich ja generell wahnsinnig weiterentwickelt - was ich gut finde!"
Die seit November im Stage Theater Neue Flora aufgeführte Version von Tarzan kommt sogar ganz ohne die Figur des Vaters und Wissenschaftlers Professor Archimedes Q. Porter aus.
Damit wolle man dem Musical - laut Stage Entertainment - einen zeitgemäßen Akzent verleihen.
