Collien Fernandes wünscht sich Veränderung bei Disney: "Brauche dich nicht, mache mein eigenes Ding"

Hamburg - Collien Fernandes (44) findet, Disney-Figuren sollten sich verändern. Wieso, verriet sie TAG24 am Rande der Tarzan-Premiere .

Bei der Premiere von "Tarzan" erklärte Moderatorin Collien Fernandes (44), was sie sich zukünftig von Disney wünscht. © TAG24

"Ich wünsche mir einfach mehr Frauenfiguren", entgegnete die Schauspielerin auf Nachfrage von TAG24, welche Veränderung sie sich in der großen Welt der Disney-Filme wünschen würde.

Dabei hat die gebürtige Hamburgerin aber auch eine klare Idee, wie diese Protagonistinnen auftreten sollen:

"Frauenfiguren, die einfach sagen: 'Ich brauche dich jetzt nicht, ich mache mein eigenes Ding'", so die 44-Jährige.

Der Gedanke sei ihr nach einem eigenen Projekt gekommen, als sie als Synchronsprecherin eine Rolle übernehmen durfte.

"Christoph Maria Herbst und meine Figur haben die ganze Zeit einen Flirt miteinander gehabt. Und dann war ich mir sicher, dass wir am Ende des Filmes zusammenkommen. Aber ich fand es so cool, dass sie ihn ganz am Ende stehen lässt und sagt: 'Ich brauche keinen Mann, ich gehe alleine durchs Leben.'"