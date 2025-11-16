Collien Fernandes streicht Liebes-Tattoo: Schluss mit Ulmen unter der Haut
Berlin - Es sollte ein Liebesbeweis für die Ewigkeit sein. Doch nach dem überraschenden Ehe-Aus mit Schauspielkollege Christian Ulmen (50, "Jerks") ging es Collien Fernandes' (44) Nacken-Tattoo an den Kragen.
In einer gemeinsamen Pressemitteilung des einstigen Bilderbuchpaares der Promiwelt Anfang September machte die 44-Jährige bereits deutlich: Die Zeichen stehen bei ihr auf Veränderung.
Nach 15 Jahre Beziehung und 14 Jahren Ehe vollzog die "Traumschiff"-Ärztin eine erste Amtshandlung als Single-Dame: Sie hatte bereits ihren berühmten Doppelnamen Ulmen-Fernandes gestrichen und hört künftig nur noch auf Collien Fernandes.
Da scheint es nur noch logisch, dass auch ihr Nacken-Tattoo nicht weiter an die erloschene Liebe zu ihrem Noch-Mann Bestand haben kann.
Das Ergebnis präsentierte Collien auf Instagram.
"Wenn man sich auf den Kopf stellt, ist es ein geheimer Code. Den verstehen aber nur Bill Gates und Systemlinge", schrieb der TV-Star kryptisch zu einem Clip, den sie mit dem passenden Clueso-Song "Neuanfang" untermalte.
Collien Fernandes erklärt Bedeutung ihres neuen Tattoos
Was es genau mit dem gestrichenen Liebesbeweis unter ihrer Haut auf sich hat, verriet sie nun der "Bild"-Zeitung.
"Das CU habe ich mir bereits weit vor der Hochzeit stechen lassen. Kann man sich ja denken, wofür das mal stand", deutet sie an. Ganz öffentlich für Christian Ulmen.
Das verblasste U für Ulmen ist durchgestrichen, darüber kam ein "A", darunter ein "Q". Dazu gesellte sich ein "F" - für "Fernandes".
Dazu erklärte der TV-Star dem Boulevard-Blatt: "Die Mitte zeigt meine alten Initialen versus die neuen. Oben das Kind (ihre dreizehnjährige Tochter, Anm. d. Red. ), unten der Hund."
Der Name ihrer Tochter ist leider unbekannt. Ihren Königspudel, der auf den ungewöhnliche, aber passenden Namen Quarantäne hört, schaffte sich die Schauspielerin 2022 während der Corona-Pandemie an.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa, Screenshot/Instagram/collien_ulmen (Bildmontage)