Collien Fernandes streicht Liebes-Tattoo: Schluss mit Ulmen unter der Haut

Berlin - Es sollte ein Liebesbeweis für die Ewigkeit sein. Doch nach dem überraschenden Ehe-Aus mit Schauspielkollege Christian Ulmen (50, "Jerks") ging es Collien Fernandes ' (44) Nacken-Tattoo an den Kragen.

Collien Fernandes (44) gestaltete ihr einstiges Liebes-Tattoo um. © Thomas Banneyer/dpa, Screenshot/Instagram/collien_ulmen (Bildmontage)

In einer gemeinsamen Pressemitteilung des einstigen Bilderbuchpaares der Promiwelt Anfang September machte die 44-Jährige bereits deutlich: Die Zeichen stehen bei ihr auf Veränderung.

Nach 15 Jahre Beziehung und 14 Jahren Ehe vollzog die "Traumschiff"-Ärztin eine erste Amtshandlung als Single-Dame: Sie hatte bereits ihren berühmten Doppelnamen Ulmen-Fernandes gestrichen und hört künftig nur noch auf Collien Fernandes.

Da scheint es nur noch logisch, dass auch ihr Nacken-Tattoo nicht weiter an die erloschene Liebe zu ihrem Noch-Mann Bestand haben kann.

Das Ergebnis präsentierte Collien auf Instagram.

"Wenn man sich auf den Kopf stellt, ist es ein geheimer Code. Den verstehen aber nur Bill Gates und Systemlinge", schrieb der TV-Star kryptisch zu einem Clip, den sie mit dem passenden Clueso-Song "Neuanfang" untermalte.