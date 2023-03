Sportliches Comeback: Ex-Profi Kevin Pannewitz will es nochmal wissen!

Um in dieser Disziplin muss Panne vor allem eins: abnehmen. Und zwar nicht zu knapp, 56 Kilos sollen purzeln, damit er in Wettkampfform kommt. Ein gewagtes Unterfangen, denn schon im Oktober soll sein erster Fight starten.

Er war Straßenkehrer bei der Berliner Stadtreinigung, Möbelschlepper, startete einen Abnehm-Vlog und kickt seit einiger Zeit wieder in der Kreisliga. Neuerdings ist er auch Trainer des neu-gegründeten Klubs Delay Sports in Berlin, der von den Influencern Elias Nerlich (25) und Sidney Friede (24) aufgebaut wird.

"Panne" kampfeslustig: "Ich will mir und allen da draußen beweisen, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will! Der Sportler in mir wird jetzt die härteste Sportart der Welt, MMA, bezwingen." Organisator ist OKTAGON MMA, der große Veranstalter dieser Art in Europa.

Die Kämpfe werden in einem Käfig ausgetragen. Über den Austragungsort ist bislang nichts bekannt, sehr wohl aber über seinen Gegner - es ist ein weiterer Ex-Bundesliga-Profi.