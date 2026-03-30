Comedian Alex Duong mit nur 42 Jahren an Krebs gestorben

Los Angeles (USA) - Die US-amerikanische Comedy-Szene trauert um Alex Duong. Der Entertainer ist am Samstag im Alter von 42 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Alex Duong wurde nur 42 Jahre alt. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Auf einer GoFundMe-Seite, die zu Ehren des Comedians eingerichtet worden war, wurde die traurige Nachricht geteilt.

Duong litt seit Anfang 2025 an einem alveolären Rhabdomyosarkom, einer seltenen und besonders aggressiven Form von Weichteilkrebs.

Kurz vor seinem Tod war er nach einem septischen Schock in ein Krankenhaus eingeliefert worden, berichtet Page Six. Dort verstarb er am darauffolgenden Tag im Beisein enger Angehöriger und von Freunden. Laut Mitteilung verlief sein letzter Lebensabschnitt schmerzfrei, und er konnte sich noch von seiner Familie verabschieden.

Der Comedian hinterlässt seine Ehefrau Christina sowie die gemeinsame fünfjährige Tochter Everest.

Die Erkrankung war entdeckt worden, nachdem Duong über Schmerzen hinter dem linken Auge geklagt hatte. In der Folge verlor er das Sehvermögen auf dem linken Auge.

Während seiner Krankheitszeit erhielt der prominente Entertainer breite Unterstützung aus der Comedy-Szene in Los Angeles. Kolleginnen und Kollegen organisierten unter anderem eine Benefizshow, um ihn zu unterstützen.

Duong wurde als jüngstes von sechs Kindern vietnamesisch-chinesischer Eltern in Dallas (Texas) geboren. Später zog er nach Los Angeles, um in der Unterhaltungsbranche Fuß zu fassen. Dort etablierte er sich als fester Bestandteil und arbeitete unter anderem im renommierten Comedy Store.