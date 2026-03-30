Ganz der Papa: Schwarzenegger-Sohn siegt dreifach bei Bodybuilding-Debüt

Denver (USA) - Wenn es ihm nicht in die Wiege gelegt wurde, wem dann? Am Wochenende konnte Joseph Baena (28) bei seinem Bodybuilding-Debüt direkt große Erfolge feiern: Der Sohn von Muskel-Legende Arnold Schwarzenegger (78) sackte gleich mehrere Titel ein!

Joseph Baena (28) wusste bei dem Wettkampf in Denver zu überzeugen. © Montage: Instagram/joebaena

Am Wochenende fand in Denver (US-Bundesstaat Colorado) der "NPC Natural Colorado State"-Wettbewerb statt. Viele Fans erwarteten dabei gespannt das Debüt des Schwarzenegger-Sprosses - und wurden nicht enttäuscht.

Baena sackte die Titel in gleich drei Divisionen ein: "Men's Open Bodybuilding Heavy Weight Class", "Men's Classic Physique True Novice" sowie "Men's Classic Physique", wie er am Sonntag selbst stolz auf Instagram verkündete.

Der 28-Jährige behauptete sich also sogar gleich in mehreren Gewichtsklassen, wurde in der "Men's Classic Physique Open Class C" außerdem noch Zweiter.

Auf Insta präsentierte er seinen Followern seine tolle Form: Wie beim Bodybuilding üblich komplett bronziert war Baena durchtrainiert auf der Bühne zu sehen.

Nicht nur echten Kennern dürfte bei seinen Bildern allerdings sofort ins Auge stechen, dass er längst nicht an die brutale Form seines Vaters herankam, als dieser zwischen 1970 und 1980 gleich sieben "Mr. Olympia"-Titel gewann und zum bekanntesten Muskelprotz der Welt wurde.

Doch das hat gleich mehrere Gründe.