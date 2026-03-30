Ganz der Papa: Schwarzenegger-Sohn siegt dreifach bei Bodybuilding-Debüt
Denver (USA) - Wenn es ihm nicht in die Wiege gelegt wurde, wem dann? Am Wochenende konnte Joseph Baena (28) bei seinem Bodybuilding-Debüt direkt große Erfolge feiern: Der Sohn von Muskel-Legende Arnold Schwarzenegger (78) sackte gleich mehrere Titel ein!
Am Wochenende fand in Denver (US-Bundesstaat Colorado) der "NPC Natural Colorado State"-Wettbewerb statt. Viele Fans erwarteten dabei gespannt das Debüt des Schwarzenegger-Sprosses - und wurden nicht enttäuscht.
Baena sackte die Titel in gleich drei Divisionen ein: "Men's Open Bodybuilding Heavy Weight Class", "Men's Classic Physique True Novice" sowie "Men's Classic Physique", wie er am Sonntag selbst stolz auf Instagram verkündete.
Der 28-Jährige behauptete sich also sogar gleich in mehreren Gewichtsklassen, wurde in der "Men's Classic Physique Open Class C" außerdem noch Zweiter.
Auf Insta präsentierte er seinen Followern seine tolle Form: Wie beim Bodybuilding üblich komplett bronziert war Baena durchtrainiert auf der Bühne zu sehen.
Nicht nur echten Kennern dürfte bei seinen Bildern allerdings sofort ins Auge stechen, dass er längst nicht an die brutale Form seines Vaters herankam, als dieser zwischen 1970 und 1980 gleich sieben "Mr. Olympia"-Titel gewann und zum bekanntesten Muskelprotz der Welt wurde.
Doch das hat gleich mehrere Gründe.
Auf Instagram lässt Joseph Baena die Muskeln spielen
Baena ging aus einer Affäre von Arnold Schwarzenegger hervor
Zum einen ist Arnie eine der absoluten Legenden und Meister seines Faches, fast niemand gewinnt einen (generationenübergreifenden) Vergleich mit dem "Terminator". Zum anderen steht Baena erst am Beginn seiner Karriere. Der "NPC Natural Colorado State"-Wettbewerb ist ein regionales Event - Siege sind möglich, auch ohne zu den Besten der Welt zu zählen.
Vielleicht noch wichtiger: Anders als einst sein Vater ist der junge Bodybuilder (bislang) "natural" unterwegs - also ohne den Einsatz von Steroiden und Co. Die absurden Muskelberge der "Mr. Olympia"-Gewinner sind auf natürlichem Wege nicht zu erreichen.
Heute haben Arnie und sein Sohnemann ein gutes Verhältnis zueinander, trainierten unter anderem gemeinsam auf den Wettkampf am Wochenende hin. Doch das war nicht immer so.
Baena ging aus Schwarzeneggers Affäre mit Mildred Patricia "Patty" Baena hervor. Erst mit 13 Jahren erfuhr er, welch berühmten Papa er hat.
Titelfoto: Montage: Instagram/joebaena IMAGO / mptv, KEVIN WINTER / GETTY IMAGES VIA AFP