Kim Novak verärgert: Sydney Sweeney sei "völlig falsch" für ihre neue Filmrolle

USA - Schauspielerin Sydney Sweeney (28) sorgt erneut für Aufsehen: Kim Novak (93) findet, die 28-Jährige sei "völlig falsch" für ihre neue Filmrolle.

Kim Novak (93) findet es "völlig falsch", dass Sydney Sweeney sie verkörpern soll. © LOIC VENANCE / AFP

Denn Sweeney soll die 93-Jährige in dem kommenden Streifen "Scandalous!" verkörpern - Novak scheint das jedoch nicht zu passen.

Laut Page Six äußerte sie zudem die Sorge, dass sich das Projekt zu stark auf ihre Beziehung konzentrieren werde, die sie mit Davis Jr. (†64) in den 50ern hatte. Dabei sei ihre Romanze vor allem deshalb entstanden, weil die beiden "so viel gemeinsam" gehabt hätten.

"Es gibt keine Möglichkeit, dass es nicht zu einer sexuellen Beziehung gemacht wird, weil Sydney Sweeney immer sexy aussieht. Es ist völlig falsch, dass sie mich spielt", machte die 93-Jährige deutlich.

Zudem kritisierte Novak, die Schauspielerin steche "oberhalb der Taille zu sehr hervor" - auch deshalb halte sie die Besetzung für unpassend.

Der Produktion des Films habe sie ebenfalls nie zugestimmt, schon vor wenigen Monaten äußerte die Schauspielerin ihre Abneigung gegenüber dem Projekt.