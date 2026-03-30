Kim Novak verärgert: Sydney Sweeney sei "völlig falsch" für ihre neue Filmrolle
USA - Schauspielerin Sydney Sweeney (28) sorgt erneut für Aufsehen: Kim Novak (93) findet, die 28-Jährige sei "völlig falsch" für ihre neue Filmrolle.
Denn Sweeney soll die 93-Jährige in dem kommenden Streifen "Scandalous!" verkörpern - Novak scheint das jedoch nicht zu passen.
Laut Page Six äußerte sie zudem die Sorge, dass sich das Projekt zu stark auf ihre Beziehung konzentrieren werde, die sie mit Davis Jr. (†64) in den 50ern hatte. Dabei sei ihre Romanze vor allem deshalb entstanden, weil die beiden "so viel gemeinsam" gehabt hätten.
"Es gibt keine Möglichkeit, dass es nicht zu einer sexuellen Beziehung gemacht wird, weil Sydney Sweeney immer sexy aussieht. Es ist völlig falsch, dass sie mich spielt", machte die 93-Jährige deutlich.
Zudem kritisierte Novak, die Schauspielerin steche "oberhalb der Taille zu sehr hervor" - auch deshalb halte sie die Besetzung für unpassend.
Der Produktion des Films habe sie ebenfalls nie zugestimmt, schon vor wenigen Monaten äußerte die Schauspielerin ihre Abneigung gegenüber dem Projekt.
Sydney Sweeney freut sich über ihre Filmrolle in "Scandalous!"
"Ich denke nicht, dass die Beziehung skandalös war. Er war jemand, der mir sehr am Herzen lag. Wir hatten so viel gemeinsam, einschließlich des Wunsches, für das akzeptiert zu werden, was wir sind und was wir tun - und nicht danach beurteilt zu werden, wie wir aussehen. Aber ich mache mir Sorgen, dass man alles auf sexuelle Gründe reduzieren wird", so die 93-Jährige im vergangenen August.
An der Seite von Sweeney wird David Jonsson (32) den amerikanischen Entertainer Davis Jr. verkörpern. Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen. Der "Euphoria"-Star selbst ehrte die 93-Jährige bereits bei der "Met Gala" im vergangenen Jahr. Dabei trug sie ein schwarzes, glitzerndes Kleid, das eine Hommage an das Outfit war, das Novak im Film "The Legend of Lylah Clare" (1967) getragen hatte.
Zudem fühle sie sich "unglaublich geehrt", sie spielen zu dürfen.
Sydney Sweeney erklärt: "Ich finde, ihre Geschichte ist auch heute noch sehr relevant, weil sie mit Hollywood, der öffentlichen Beobachtung ihrer Beziehungen und ihres Privatlebens sowie der Kontrolle über ihr Image zu kämpfen hatte, und ich denke, dass ich mich in vielerlei Hinsicht damit identifizieren kann."
Titelfoto: Montage: LOIC VENANCE / AFP, DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP