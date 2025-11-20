Comedy-Altmeister Ingolf Lück erinnert sich an seinen kuriosesten Auftritt

Köln - Mit derben Sketchen, witzigen Kostümen und humorvollen Einspielern begeisterte Ingolf Lück (67) als "Wochenshow"-Anchorman um die Jahrtausendwende Woche für Woche ein Millionenpublikum. Sein wohl kuriosester Auftritt lag da aber schon einige Jahrzehnte zurück.

Steht bis heute als Moderator und Schauspieler auf der Bühne: Comedy-Altmeister Ingolf Lück (63). © Christian Charisius/dpa

Als sich der Comedy-Altmeister nämlich 1975 bei der Schauspielschule beworben hatte, wusste er: Um die Aufnahmeprüfung zu überstehen, muss er etwas ganz Besonderes aufführen. Das hat er im Gespräch mit der "Kölnischen Rundschau" verraten.

Gesagt, getan: Inspiriert durch einen Kinobesuch der "Rocky Horror Picture Show" legte sich der gebürtige Bielefelder "direkt Damenunterwäsche in XXXL" zu, um als Tim Curry (79) verkleidet vor der Jury den Kult-Song "Sweet Transvestite" zu performen.

Doch aller Anstrengungen zum Trotz habe er "bis heute eher überschaubaren Erfolg" mit der Nummer gehabt - und die Prüfung am Ende nicht bestanden, erinnert sich Lück.

Die "Rocky Horror Picture Show" habe ihn dennoch geprägt, führt er aus. So habe er sich den Streifen seit seiner Jugend "bestimmt 20 Mal" angeschaut.