Ex-"Party-Bürgermeister" Klaus Wowereit über intimes Treffen mit Bill Clinton

Berlin - Kim Fisher (56) und Klaus Wowereit (72) begeistern als Podcast-Duo bei der Live-Aufzeichnung in Berlin . Dabei plaudert Berlins früherer Regierender Bürgermeister ordentlich aus dem Nähkästchen.

Klaus Wowereit, damals noch als Regierender Bürgermeister von Berlin bei der Bambi-Verleihung 2002. © Bildmontage: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Moderatorin Fisher und Wowereit sind das Podcast-Dreamteam, von dem niemand wusste, dass man es braucht.

Auf der Bühne des "House of Podcast" im Haus des Rundfunks zeigen die beiden in ihrem gemeinsamen Podcast "Kim und Klaus", wie gut sie harmonieren: Fisher führt mit selbstironischem Witz durch den Abend, Wowereit kontert mit charmanten Seitenhieben.

Gemeinsam tauschen sie Anekdoten aus Politik und Medien aus. Eine davon ist Fishers Lieblingsgeschichte über Wowereit.

2002, bei der spektakulären Enthüllung des Brandenburger Tors nach zweijähriger Restaurierung, sollte das Wahrzeichen mithilfe eines überdimensionalen Reißverschlusses von Designer Willy Bogner (83) und Ehrengast Bill Clinton (79) geöffnet werden.

Doch Wowereit stoppte den Ex-US-Präsidenten im letzten Moment. Nach dem Lewinsky-Skandal erahnte er schon die Schlagzeilen, die entstanden wären, wenn Clinton noch einen Reißverschluss geöffnet hätte.