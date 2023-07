Fast ein Jahr nach ihrem Schlaganfall: "Couple on Tour"-Ina muss sich im Netz rechtfertigen

Berlin - Knapp ein Jahr nach dem schweren Schlaganfall , hat Ina von "Couple on Tour" immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Immer wieder muss sich die 27-Jährige im Netz für ihr Aussehen rechtfertigen.

Ina (27) hat das Lächeln nach dem Schlaganfall nicht verloren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/inaontourx

Wie stark sie wirklich ist, zeigt Ina (27) jeden Tag, der sie einen Schritt näher zurück zur "Normalität" bringt. Knapp ein Jahr nach dem schweren Schlaganfall, der das Leben des "Couple on Tour"-Pärchens für immer veränderte, hat Ina weiterhin mit den Folgen zu kämpfen.

Dennoch lässt sich die 27-Jährige nicht unterkriegen und postet weiter fleißig Bilder auf Instagram. Was einige User dabei nicht verstehen können: Wieso in ihrem Gesicht sehr wenig Mimik zu erkennen ist.

"Ich lese das oft in den Kommentaren: 'Ina, du wirkst so steif.' [...] Das Ding ist halt, dass seit dem Schlaganfall viele Dinge in meinem Gesicht nicht funktionieren", ließ sie über Instagram verlauten.

Ina sagte außerdem, dass sie bis vor wenigen Wochen ihre Augen nicht normal hätte schließen können, ohne dabei Schmerzen zu verspüren.