Transsexueller Hollywood-Star zeigt seine neue Freundin: Sie ist keine Unbekannte

Los Angeles - Tolle Nachrichten zum Ende des "Pride Month": Hollywood-Star Elliot Page (38) hat vier Jahre nach seiner Scheidung auf Instagram die Liebe zu seiner neuen Partnerin öffentlich gemacht. Der "Inception"-Darsteller zeigte sich seinen mehr als fünf Millionen Followern an der Seite der US-amerikanischen Schauspielerin Julia Shiplett (38).

Elliot Page (38) ist wieder vergeben. © KEVIN WINTER / Getty Images via AFP

Am Wochenende postete der 38-Jährige ein Foto von sich und seiner neuen Freundin. Darauf schmiegt er sich vertraut von hinten an die "Überkompensation"-Darstellerin. Im Hintergrund des Turtel-Fotos? Eine in den Regenbogen-Farben strahlende Straße!

Genau wie das Datum seines Beziehungsposts sicherlich kein Zufall, schließlich wird der Juni weltweit als "Pride Month" gefeiert - queeren Menschen soll dabei besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt und über Diskriminierung aufgeklärt werden. Page selbst hatte sich 2020 als transsexuell geoutet.

Auch in der Beschreibung zu dem Foto positionierte der Hollywood-Star ("Juno", "The Umbrella Academy") ein Regenbogen-Emoji sowie zwei Herzen. Seine neue Freundin ließ sich ebenfalls zu einem Insta-Post hinreißen.

In der Story der Schauspielerin war Page kurz oberkörperfrei in einer heißen Quelle zu sehen. Dazu schrieb Shiplett: "Happy prideee."