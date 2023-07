Da blutet das Herz: "Vampire Diaries"-Star löst schon zum zweiten Mal seine Verlobung auf!

Los Angeles - Aller guten Dinge sind hoffentlich drei! In dieser Woche gab "Vampire Diaries"- Star Kat Graham (33) bekannt, dass sie und ihr langjähriger Partner Darren Genet (53) sich trotz Verlobung voneinander getrennt haben. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Beziehung der Schauspielerin kurz vorm Altar in die Brüche geht.

Doch nun ist alles aus zwischen der Künstlerin und ihrem 20 Jahre älteren Ex. Via Twitter wandte sich die 33-Jährige direkt an ihre Fans und Follower, um die Trennung offiziell zu machen.

Durch ihre Rolle als Hexe Bonnie Bennett schaffte Graham 2009 in "Vampire Diaries" ihren großen Durchbruch als Schauspielerin. An der Erfolgsserie arbeitete auch ihr späterer Partner als Regisseur und Kameramann mit.

Kat Graham wurde als Hexe Bonnie Bennett weltberühmt. (Archiv) © dpa | Paul Buck

Für die Schauspielerin, die auch als Tänzerin und Sängerin aktiv ist, bedeutet das Beziehungs-Aus die zweite gescheiterte Verlobung.

Im Jahre 2012 war sie schon einmal verlobt. Damals war Schauspieler Cottrell Guidry (38) der Mann an ihrer Seite. Doch auch mit ihm schaffte die Partnerschaft nicht den Gang vor den Altar. 2014 trennten die beiden sich nach sechs gemeinsamen Jahren voneinander.

Pech in der Liebe, Glück im Job? Na ja, auch nicht so richtig. Zwar war Graham in den vergangenen Jahren regelmäßig in Filmen und Serien zu sehen, ähnlich erfolgreiche Projekte wie "Vampire Diaries" oder "17 Again - Back to High School" (2009) blieben allerdings aus.

Stattdessen kündigte sie im Juni die Veröffentlichung ihres ersten Buches "Seasons of You" an. Ob nun mit Mann oder ohne: Kat Graham scheint beweisen zu wollen, dass sie mehr ist als nur ein Serienstar vergangener Tage.