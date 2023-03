Dallas-Star galt als Sex-Symbol: "Ich glaubte nicht, schön zu sein"

Nashville - Von anderen als schön bezeichnet zu werden, bedeutet noch lange nicht, dass man sich auch so fühlt. So erging es TV-Superstar Charlene Tilton (64), die in den 1980er-Jahren das Sexsymbol schlechthin war. Aber sie glaubte es selbst nicht.

Eine davon war Charlene Tilton in der Rolle von Lucy Ewing. Und obwohl sie am Höhepunkt ihrer Karriere bis zu 500 Titelseiten zierte, sagt sie heute dem People -Magazin: "[Ich] hatte keine Ahnung, dass ich schön war."

In den 80er-Jahren gab es keine beliebtere US-amerikanische Serie als "Dallas". Ganz besonders die Frauen waren in der Serie beliebt.

Dieser Traum ging für die Schauspielerin mit den Jahren in Erfüllung. Denn mit dem Alter erhielt sie auch andere Rollen: "Was ich an dem Alter, in dem ich jetzt bin, liebe, ist, dass es verschiedene Charaktere mit sich bringt", sagte die große Schauspielerin mit der geringen Körpergröße (1,50 Meter) dem Magazin.