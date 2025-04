"Dallas"-Star tot: Schauspielerin Priscilla Pointer verstorben

Ridgefield (Connecticut, USA) - Mit der Serie "Dallas" hat sie in den 80ern große Erfolge gefeiert, jetzt ist sie tot: US-Schauspielerin Priscilla Pointer ist im Alter von 100 Jahren verstorben.

Schauspielerin Priscilla Pointer (†100) ist tot. © IMAGO / MediaPunch

Wie ihr Sohn, der Autor und Regisseur David Irving (75), gegenüber Hollywood Reporter erklärte, starb Pointer am Montag in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Ridegfield (Connecticut, USA).

Nach Anfängen als Bühnenschauspielerin war Pointer in mehreren Broadway-Produktionen tätig. Ihren ersten großen Auftritt in einem Kinofilm hatte die Schauspielerin in der Stephen-King-Verfilmung "Carrie" (1976, deutscher Titel: "Carrie – Des Satans jüngste Tochter"). Heutzutage gilt der Streifen von Regisseur Brian De Palma (84) als Klassiker.

Anfang der 1980er Jahre trat sie in Folgen der berühmten US-Seifenoper "Dallas" auf, rund um die Verwicklungen der fiktiven Familie Ewing. In der sechsten Staffel der Serie endete Pointers Zeit jedoch, als ihre Figur bei einem Flugzeugunglück ums Leben kam.

Später spielte Pointer in weiteren bekannten Filmen wie David Lynch's (†78) surrealistischem Kultstreifen "Blue Velvet" (1986) mit.