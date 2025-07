Serkan Yavuz teilt besonderen Meilenstein aus dem Leben von Tochter Valea

Alles in Kürze

Realitystar Serkan Yavuz (32) würde auch auf seine TV-Karriere verzichten, um seine Frau Samira (31) zurückzugewinnen. © Instagram/serkan_yavuz (Screenshot)

In seiner Instagram-Story postete der 32-Jährige einen kurzen Clip. Darauf zu sehen ist seine jüngste Tochter Valea (1), wie sie sich vom Boden hochstemmt und einige - noch wackelige - Schritte nach vorne macht.

Ob das wirklich ihre allerersten Gehversuche waren, bleibt zwar unklar. Der Realitystar platzt aber fast vor Stolz und kommentiert: "Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Engel!"

Zuletzt hatte Serkan Schlagzeilen mit der Ankündigung gemacht, seine Noch-Ehefrau mit allen Mitteln zurückerobern zu wollen - zur Not auch auf Kosten seiner Karriere.

Seit der Trennung Anfang Februar sei schließlich nichts mehr so, wie es vorher war, erzählte Serkan und betonte, dass ihm besonders die gemeinsame Zeit als Familie extrem fehle.