Nach Ehe-Aus: "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich soll neu verliebt sein!

"Hannah und ich haben uns letzten Sommer dazu entschieden, uns zu trennen. Wir sind weiterhin freundschaftlich eng miteinander verbunden und kümmern uns gemeinsam um unsere Kinder", bestätigte der 46-Jährige gegenüber BILD die Trennung, die bereits einige Monate zurückliegt.

Mehr ist über das Liebes-Aus nach 15 Jahren Ehe jedoch nicht bekannt. Allerdings gibt es schon neue Spekulationen um den einstigen Dschungelcamp-Moderator.

Jetzt berichtet das Medium, dass es bereits eine neue Frau an seiner Seite gibt. Dabei soll es sich um Freya P. handeln, die Leiterin der Presse- und Marketing-Abteilung einer Kölner PR-Agentur ist.

Wie BILD schreibt, mache Daniel jedoch keinen Hehl aus seinem neuen Glück. So sollen die beiden erst in der Woche Arm in Arm durch Köln spaziert sein. Anschließend aßen sie zusammen in einem Café und küssten sich innig auf der Straße.

Eine Rolle bei der Entscheidung, sich von der TV-Journalistin zu trennen, habe seine neue Liebste aber nicht gespielt.