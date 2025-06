Daniela Katzenberger besucht erste Wohnung: "Hatte sogar S*x in dem Ding"

Daniela Katzenberger (38) steht seit 20 Jahren wieder in ihrer ersten Wohnung. © RTL+ (Screenshot)

In jungen Jahren arbeitete Dani in einer Kneipe in Ludwigshafen. Ihre erste eigene Wohnung befand sich direkt über ihrem Arbeitsplatz. "Mein erster eigener Palast", erinnert sich die 38-Jährige in ihrer Vox-Sendung.

Wie auch ihr Arbeitsplatz hat sich auch in ihrem ehemaligen Zuhause einiges verändert. Überrascht stellt sie jedoch fest: "Des is mein Boden. Ich kann dir genau sagen, wo die Löcher von meinen High Heels waren." Und auch die Holzdecke sei gleich geblieben.

Begeistert führt der Reality-TV-Star ihre Familie in ihrer ehemaligen Wohnung herum und erzählt dabei die ein oder andere Geschichte aus vergangenen Zeiten.

Im Bad entdeckt Dani ihre alte Badewanne, die sie selbst einbauen ließ. "Dass die noch da drin steht. Ich hatte sogar mal Sex in dem Ding", lacht die Blondine. Ihr damaliger Freund und sie seien klein und schmal gewesen. "Das ging mega", fügt sie hinzu.

Ehemann Lucas scheint die Wohnung zu gefallen. "Hat auch eine Gemütlichkeit hier. Das ist klein, aber schnuckelig. Ich find's schön", sagt der 58-Jährige.