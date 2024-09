Daniela Katzenberger hat sich sterilisieren lassen: "Die Eierfarm ist zu!"

Die Katze hat genug: TV-Star Daniela Katzenberger (37) will keine weiteren Kinder und hat deswegen entschieden, sich sterilisieren zu lassen. © Screenshot: Instagram/danielakatzenberger

In der Zeitung "Neue Post" betonte sie, dass es eine wohlüberlegte Entscheidung war: "Ein zweites Kind? Das ist für mich endgültig vorbei." Den Eingriff habe sie demnach bereits vor zwei Jahren vornehmen lassen. Auch die BILD hatte darüber berichtet.

Den Auslöser für die Entscheidung gegen weitere Kinder lieferte die 37-Jährige direkt hinterher: "Ich wollte nicht mehr mit Hormonen verhüten. Ich hatte eine Schocksituation beim Frauenarzt, als er bei mir Zysten in der Brust feststellte. Das kommt ja oft von der Pille. Und da hatte ich einfach kein gutes Gefühl mehr und auch Angst, dass sich aus den Zysten etwas entwickeln könnte."

Darüber hinaus werde sie bald 38 und sei mit Tochter Sophia (9) als einzigem Kind glücklich. Dem habe dann auch ihr Mann Lucas Cordalis (57) zugestimmt, wenn auch nicht gerade freudestrahlend.

"Er ist jetzt nicht gerade vor Freude in die Luft gesprungen. Aber er konnte ja auch nichts machen. Es ist nun einmal mein Körper und ich habe mein Soll erfüllt", schilderte "die Katze" das Gespräch mit ihrem Ehemann.

Am Ende hätten sie jedoch beide erkannt, dass es so am besten ist: "Die Katzeneierfarm ist zu. Und am Ende hat Lucas auch selber gesagt: 'Wir haben mit Sophia eine tolle und gesunde Tochter und warum sollen wir unser Glück noch mehr herausfordern? Dann mach halt‘", so Daniela.