Daniela Katzenberger heizt auf neue Staffel ein: "Ich find mich geil, er findet mich geil"

Zum Remix des Songs "Give Me Promiscuous" tanzte die Katze in dieser Woche auf ihrem Insta-Account umher. Der Grund: Am morgigen Mittwoch startet ihre RTL2-Sendung in die nächste Staffel. "Wird megaaaa", verspricht die 36-Jährige und fordert ihre 2,2 Millionen Follower dazu auf, fleißig einzuschalten.

"Partytime bei der Katze" heißt die erste Folge passenderweise. Gedreht wurde im Spätsommer vergangenen Jahres. "Nach langem Hin und Her haben sich Daniela, Lucas und Sophia dazu entschieden auf der Sonneninsel zu bleiben", heißt es vonseiten des Senders.

"Da sich in Deutschland keine passende Wohnung finden lässt, soll wenigstens die Wohnung in Mallorca renoviert werden. Doch was genau alles gemacht werden soll, sorgt für Diskussionsstoff."

Daniela selbst wirbt auf etwas schlüpfrigere Art und Weise für die neuen Folgen. Am Montagabend meldete sie sich nur in eine Bikinihose gekleidet vom Poolrand auf Malle. Die Katze weiß, was ihren Fans gefällt!