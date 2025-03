Daniela Katzenberger kann dem Barbie-Image nur Positives abgewinnen

Lange blonde Haare, viel Schminke und stets figurbetonte Kleidung. So kennt man Daniela Katzenberger (38). © Bildmontage: Instagram Screenshot danielakatzenberger

Vor rund 15 Jahren wurde die "Katze" durch Vox-Sendungen wie "Auf und davon" sowie "Goodbye Deutschland" bekannt. Der unverwechselbare Look hat ihr dabei zum Durchbruch verholfen.

"Unbewusst habe ich immer das Barbie-Klischee voll ausgelebt", gibt der Reality-Star gegenüber RTL zu, weil dadurch sogar Karrieresprünge möglich gewesen seien.

"Weil du kannst nur gewinnen, wenn dich jeder für saublöd hält, für so ein rosa Modepüppchen!", stellt die gebürtige Rheinland-Pfälzerin im Gespräch mit dem Sender klar, dass unterschätzt zu werden ihre Karriere befördert hat.

Viele halten sie für naiv, doch die Blondine hat in den vergangenen Jahren dazugelernt, was für sie am besten ist. Dazu gehört auch ihre Beziehung mit Lucas Cordalis (57), der in ihrem Leben den Platz der Figur Ken einnimmt, um den Barbie-Vergleich auf die Spitze zu treiben.

Dass die Ähnlichkeit nicht nur von der Außenwelt in Dani reinproduziert wird, macht das Gespräch mit Katzenbergers Tochter Sophia (9) deutlich.