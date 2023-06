Iris Klein, neue Songs und Nachwuchs: Darum geht's in Danielas neuer Doku!

Mallorca/Ludwigshafen am Rhein - Es geht endlich wieder los! Mit gleich zehn neuen Folgen startet die Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" in eine neue Runde. Ab Mittwoch (21. Juni) nehmen Euch Daniela Katzenberger (36), Lucas Cordalis (55) und Co. wieder bei allen spannenden, lustigen sowie emotionalen Momenten ihres Familienalltags mit.