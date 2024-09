Daniela Katzenberger träumt von Bikini-Contest: Lucas findet's blöd!

Daniela Katzenberger (37) kehrt zurück zu ihren Wurzeln und besucht ihr ehemaliges Café. © RTL

Die erste Folge startet emotional. 14 Jahre nach der Eröffnung ihres berühmt-berüchtigten Cafés Katzenberger auf Mallorca kommt Dani zurück zum Ort des Geschehens. "Das war so ne krasse Zeit. Mit dem Café hat alles angefangen", erinnert sich die Katze mit Tränen in den Augen.

Seit der Eröffnung ist viel passiert. Die Katze hat Lucas Cordalis (57) kennengelernt und eine Tochter bekommen. 2016 schloss sie deshalb ihr geliebtes Bistro.

Neben der intensiven Suche nach einem Familienhund zeigt der einstige Sportmuffel seine aktuelle Trainingsroutine. Mit ihrem hart erkämpften Traumbody hat die ehrgeizige Blondine viel vor.

"Hab mich bei einem Bikini-Fitness-Contest angemeldet. Das ist ein richtig ernst zu nehmendes Event", erklärt Daniela voller Begeisterung.

Weniger erfreut zeigt sich ihr Ehemann. "Ich finde die Idee bescheuert. Diese Diätphase für so eine Show ist so hart und die Leute werden da so gereizt. Ich hoffe, mir bleibt das erspart", lacht Lucas.