Nix mit Unwetter: Daniela Katzenberger läutet Bade-Saison im knappen Bikini ein!

Die Überredungskünste scheinen gefruchtet zu haben, in einer weiteren Story freut sich Dani über Strand und Sonne. Hinter einem Sonnenschirm versteckt, strahlt die Blondine in die Kamera.

Im vergangenen Jahr sagte Daniela ihren Extrapfunden den Kampf an. Mit Erfolg! Ihren hart erarbeiteten Traumkörper will die Blondine nun auch der Öffentlichkeit präsentieren.

In einem weiteren Video sorgt Daniela für noch mehr Urlaubsstimmung unter ihren Followern. In Badekleidung liegen sich Dani und Lucas in den Armen und legen am Pool eine kleine Tanzeinlage ein.

Dazu schreibt die Reality-TV-Teilnehmerin scherzhaft: "Hose im Arsch - Stimmung super 😂😂🏖️👌 Liebe Grüße von eurer Lieblingsinsel 🩷"