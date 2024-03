Daniela Katzenberger macht Ekel-Fund nach Besuch von Mama Iris

Iris Klein (56, l.) und Tochter Daniela Katzenberger (37) sind ein Herz und eine Seele. © Daniela Katzenberger/Instagram

Doch auch die stets gut gelaunte Daniela zeigt sich nicht immer von ihrer besten Seite. Erst kürzlich fing Iris in einem Instagram-Video hautnah ein, was die Blondine so richtig auf die Palme bringt. "Volldepp. Ich hasse das, wenn die in der 80er-Zone 30 fahren", flucht Dani im Auto.

"Wieso bist du so aggro am frühen Morgen?", fragt Iris ihre sichtlich genervte Tochter. Doch diese kann ihren Frust nicht zügeln. "Die Sonntagsfahrer am Montag. Ich könnte kotzen, ehrlich", schimpft die 37-Jährige weiter.

Laut der Mutter einer Tochter seien die langsamen Autofahrer leicht zu erkennen. "Die mit Hut. Immer die mit Hut! Man sieht es direkt", motzt Dani.

"Ich glaube, ich kenne niemanden, der so viele Schimpfwörter verwendet wie mein Kind beim Autofahren", erzählt die lachende Iris ihren Fans.