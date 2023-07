Daniela Katzenberger lädt Sophias YouTube-Idole auf die Insel ein: "War noch nie so sprachlos"

Nach einem ausgiebigen Ausritt zu dritt steht noch ein gemeinsames Picknick mit den YouTube-Stars an. "Sophia war voll in ihrem Element", erzählt die glückliche Dani.

Daniela Katzenberger (36) träumt von der eigenen goldenen Schallplatte. © RTLZWEI

Für Danis neuen Song "So bin ich und so bleib ich" soll nun auch das dazugehörige Musikvideo her. Mit den Vorstellungen ihres Produzenten Christian, der sich schnelle Tanzeinlagen wünscht, scheint die "Katze" allerdings ein Problem zu haben. "Das schaff ich nicht. Das sieht bei mir so scheiße aus", erklärt Dani empört.

Nach einigen Probeläufen im Tanzstudio ist klar, Dani ist raus! "Ich mach es nicht", steht für die verzweifelte 36-Jährige fest. "Es ist so eine Demütigung. Ich fühle mich unwohl wie beim Frauenarzt", so der Reality-TV-Star.

Passend zum Song will die Mutter einer Tochter jetzt ihr eigenes Ding machen. Glücklicherweise lässt sich Christian auf Danis neue Ideen ein und verspricht, ein neues Drehbuch zu entwickeln.

In der nächsten und vorerst letzten Folge von "Familienglück auf Mallorca" steht ein emotionales Familien-Event an. Wer das nicht verpassen will, sollte am 12. Juli ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI einschalten.