Darum ist Iris Klein besonders stolz auf ihre Tochter Daniela Katzenberger
Worms - Iris Klein (58) ist mächtig stolz auf ihre Tochter Daniela Katzenberger, denn sie ist sehr ehrgeizig und diszipliniert.
Iris Klein bewundert ihre Tochter für ihr sportliches Engagement. Gegenüber RTL auf der Aachener MediaNight sagte die 58-Jährige: "Sie ist definitiv von der Couchpotato zum Sportprofi geworden – und das innerhalb eines Jahres. Das muss man ihr erst mal nachmachen."
Daniela Katzenberger (39) hat zwölf Kilogramm abgenommen, trainiert regelmäßig und das sieht man ihrer Figur nun an. Bauchmuskeln zeichnen sich ab, ihre sind Arme durchtrainiert und sogar ihr Gesicht wirkt markanter.
"Ich habe großen Respekt vor ihrer Disziplin, die sie an den Tag legt. Es ist Wahnsinn, dass sie auch wirklich Nein sagen kann zum Dessert, wenn wir essen gehen. Das konnte sie vorher nie", sagt die Pfälzerin. Wenn Daniela sie besucht, dann geht sie mit ihrer Mutter auch ins Fitnessstudio.
Die Sportskanone hat sogar bei einem Bodybuilding Wettbewerb teilgenommen.
Mutter-Tochter-Verhältnis war angespannt
Noch vor einigen Jahren war das Verhältnis zwischen Mama Iris Klein und Tochter Daniela Katzenberger angespannt. Daniela warf ihrer Mutter Anhänglichkeit vor, die Mutter dementierte das. So kam das eine zum anderen.
Doch der Streit scheint längst vergessen. Streitigkeiten gibt es eben in den besten Familien und eben auch bei den Promis. Die Mutter schwärmt in den höchsten Tönen von Daniela, die regelmäßig zum Sport geht. "Auf einmal hat sie die Liebe zum Sport entdeckt. Vielleicht passiert das bei mir ja auch mal, ich habe sie bisher noch nicht entdeckt"
Iris Klein selbst ist nicht so sportlich, wie ihre Tochter. Sie zieht es vor mit ihrem Lebensgefährten Stefan Braun mit dem Wohnmobil zu verreisen. Zuhause in der Pfalz ist es für sie am schönsten.
"Ich habe gemerkt, dass ich eine Pfälzerin bin und hier auch bleiben möchte. Natürlich reise ich unheimlich viel um die Welt, aber ich kann immer wieder zurückkommen", sagte sie.
Titelfoto: Screenshot:instagram.com/iris_klein_mama