Darum ist Iris Klein besonders stolz auf ihre Tochter Daniela Katzenberger

Worms - Iris Klein (58) ist mächtig stolz auf ihre Tochter Daniela Katzenberger, denn sie ist sehr ehrgeizig und diszipliniert.

Daniela Katzenberger (39) trainiert im Fitnessstudio und hat ordentlich Muskelmasse aufgebaut. © Screenshot:instagram.com/Daniela_katzenberger

Iris Klein bewundert ihre Tochter für ihr sportliches Engagement. Gegenüber RTL auf der Aachener MediaNight sagte die 58-Jährige: "Sie ist definitiv von der Couchpotato zum Sportprofi geworden – und das innerhalb eines Jahres. Das muss man ihr erst mal nachmachen."

Daniela Katzenberger (39) hat zwölf Kilogramm abgenommen, trainiert regelmäßig und das sieht man ihrer Figur nun an. Bauchmuskeln zeichnen sich ab, ihre sind Arme durchtrainiert und sogar ihr Gesicht wirkt markanter.

"Ich habe großen Respekt vor ihrer Disziplin, die sie an den Tag legt. Es ist Wahnsinn, dass sie auch wirklich Nein sagen kann zum Dessert, wenn wir essen gehen. Das konnte sie vorher nie", sagt die Pfälzerin. Wenn Daniela sie besucht, dann geht sie mit ihrer Mutter auch ins Fitnessstudio.

Die Sportskanone hat sogar bei einem Bodybuilding Wettbewerb teilgenommen.