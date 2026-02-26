Keine Unterstützung und Lästereien: Daniela Katzenberger verliert Freunde wegen Fitness

Mallorca - Diese Frau hat nach dem Training eine Muskelkatze: Daniele Katzenberger (39) befindet sich seit 2023 - ihrem "schlimmsten körperlichen Tiefpunkt", wie sie selbst sagt - im Fitnessfieber, ist heute sportlicher denn je. Doch die Lifestyle-Veränderung brachte ihr nicht nur begeisterte Reaktionen, sondern dünnte auch ihren Freundeskreis aus.

Daniela Katzenberger (39) ist inzwischen schon seit Längerem in Topform. (Archivbild) © dpa | Henning Kaiser

Der Sport ist längst ihr täglicher Begleiter, sogar an Bodybuilding-Wettkämpfen nahm die Katze mittlerweile teil. Auf ihrer Insta-Seite bekommen ihre mehr als 2,2 Millionen Follower immer mehr sportlichen Content zu sehen.

Das scheint allerdings nicht bei allen gut anzukommen, wie Dani im RTL-Interview erzählt: "Viele Leute finden es komplett scheiße, die sich dann abwenden und sagen: 'Du nervst mit deinem Fitnessscheiß! Ich kann damit nichts anfangen.'"

Sogar Sprüche wie "Du hast mir besser dicker gefallen" musste sich die 39-Jährige, die aktuell dreimal die Woche Besuch von einem Personal-Trainer bekommt, demnach schon anhören.

Auch im Privaten gab und gibt es Gegenwind. Zwar sage ihr niemand etwas ins Gesicht, doch oft würde ihr Unterstützung oder einfach mal ein Kompliment fehlen. Bei einer (ehemaligen) Freundin bekam sie gar mit, wie sie hinter ihrem Rücken gelästert hatte.

Der ein oder andere Freund wurde deshalb mittlerweile schlicht "aussortiert", wie es der TV-Star nennt.