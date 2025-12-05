"Tschüss, Migräne-Möpse": Daniela Katzenberger legt sich unters Messer

Mallorca/Köln/Basel - Es wird ernst für die "Katze": In den neuen Folgen ihrer Doku-Soap entscheidet sich Daniela Katzenberger (39) für einen radikalen Schritt.

Jahrelang litt Daniela Katzenberger (39) unter ihrer üppigen Oberweite. Jetzt sollen die Implantate raus. © Screenshot/RTL+

Daniela hat genug von ihrer Körbchengröße F. "Jeder Tag, an dem ich keine Schmerztabletten nehmen muss, ist ein mega Tag", erklärt die 39-Jährige. Ständige Nacken- und Kopfschmerzen seien zum Alltag geworden.

"Ich hab hier einen Tablettenverbrauch wie 'ne Großfamilie in zehn Jahren. Was ich mir hier einschmeißen muss ...", beichtet Dani.

Der XXL-Busen war einst ihr ganzer Stolz, heute bereue sie die damalige OP jedoch. "Ich hätte nie gedacht, was für ein Rattenschwanz das mit sich herzieht", erkennt die Blondine. Sport sei kaum möglich, Kleidung zu finden ein Albtraum. "Mein größter Wunsch ist es, dass meine BHs mir nach der OP zu groß sind", lacht Dani.

Doch als der Tag der Operation ansteht, macht sich die Angst vor der Narkose und möglichen Komplikationen breit. In einer Kurzschlussreaktion fährt sie emotional aufgelöst mit dem Auto davon. Zeitweise steht die OP auf der Kippe.