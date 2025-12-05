"Tschüss, Migräne-Möpse": Daniela Katzenberger legt sich unters Messer
Mallorca/Köln/Basel - Es wird ernst für die "Katze": In den neuen Folgen ihrer Doku-Soap entscheidet sich Daniela Katzenberger (39) für einen radikalen Schritt.
Daniela hat genug von ihrer Körbchengröße F. "Jeder Tag, an dem ich keine Schmerztabletten nehmen muss, ist ein mega Tag", erklärt die 39-Jährige. Ständige Nacken- und Kopfschmerzen seien zum Alltag geworden.
"Ich hab hier einen Tablettenverbrauch wie 'ne Großfamilie in zehn Jahren. Was ich mir hier einschmeißen muss ...", beichtet Dani.
Der XXL-Busen war einst ihr ganzer Stolz, heute bereue sie die damalige OP jedoch. "Ich hätte nie gedacht, was für ein Rattenschwanz das mit sich herzieht", erkennt die Blondine. Sport sei kaum möglich, Kleidung zu finden ein Albtraum. "Mein größter Wunsch ist es, dass meine BHs mir nach der OP zu groß sind", lacht Dani.
Doch als der Tag der Operation ansteht, macht sich die Angst vor der Narkose und möglichen Komplikationen breit. In einer Kurzschlussreaktion fährt sie emotional aufgelöst mit dem Auto davon. Zeitweise steht die OP auf der Kippe.
Daniela Katzenberger: "Die sind nicht gut, die sind mega"
Doch der Leidensdruck nagt an der Auswanderin. Nach einem Gespräch mit dem Arzt kann die Operation stattfinden. "Tschüss Migräne-Möpse. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder", verabschiedet sie sich in den OP-Saal.
Schon einen Tag später betrachtet sich Daniela im Spiegel und resümiert: "Die sind nicht gut. Die sind mega. Die sind perfekt." Vorher wogen ihre Implantate 550 Gramm pro Seite, nach der OP nur noch 325 Gramm.
"Man kann sich das nicht vorstellen, ich hab meinen Rucksack ausgezogen", beschreibt Dani das neue Lebensgefühl.
Auf Vergleich-Fotos wirke es so, als habe sie 20 Kilo abgenommen.
Sophia Cordalis feiert Laufsteg-Debüt
Auch Ehemann Lucas Cordalis (58) darf sich freuen. "Ich glaub’, Lucas bekommt jetzt eine in die Hand. Früher hat er immer zwei Hände gebraucht", schmunzelt Dani. Nun steht nur noch das große BH-Ausmisten bevor. Der "alte Seelenballast" muss den Kleiderschrank verlassen.
Auch bei Töchterchen Sophia Cordalis (10), die ihr Catwalk-Debüt in Basel feiert, wird es spannend. "Vorher hab ich mir fast in die Hose gekackt", gibt die 10-Jährige zu. Ob sie sich auf den 40 Meter langen Laufsteg mit 1000 Gästen traut?
Die beiden brandneuen Folgen der Doku "Daniela Katzenberger" laufen am Freitag um 20.15 Uhr bei VOX. Die ganzen Episoden können auch online bei RTL+ gestreamt werden.
Titelfoto: Bildmontage: © Screenshot/RTL+