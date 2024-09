Fitness-Wahn bei Daniela Katzenberger: "Küchenwaage in meiner Handtasche"

Mallorca (Spanien) - Nach ihrer Abnahme hat Daniela Katzenberger der Ehrgeiz gepackt. "Ich trainiere viermal die Woche Kraftsport, koche wie ein Bodybuilder", erzählt sie in der neuen Folger ihrer Reality-Doku.

Von einem Profi lernt Daniela (37) einige Posing-Tricks. © RTL

Ihr Ziel ist die Teilnahme an einem Bikini-Wettbewerb in der Glamour-Klasse. "Ich möchte einfach mal da stehen und fit aussehen", so Dani.

Um diese Herausforderung zu meistern, muss sie eine strenge Diät einhalten. "Meine Küchenwaage hab ich in meiner Handtasche", schmunzelt die 37-Jährige.

Ihre strenge Diät mache allerdings auch viel mit ihrer Laune. Der Reality-TV-Star erklärt: "Stell dir vor, du hast deine Tage und das mal zehn." Zum Leid ihres Mannes. "Zumindest hast du einen Grund für deine Scheiß-Laune", lacht Lucas.

Bei der kleinsten Kleinigkeit gehe Dani schon durch die Decke.