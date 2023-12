Heißes Dusch-Video: Daniela Katzenberger zeigt sich im Netz komplett nackt!

Gesagt, getan! Der Ex- Dschungelcamper lässt sich nicht lange bitten und steigt kurzerhand zu seiner Frau in die Kabine, ehe das freizügige Video endet.

An wen? Natürlich ihren Ehemann Lucas Cordalis (56), den die Katze mit einer eindeutigen Handbewegung dazu einlädt, ihr unter der heißen Dusche Gesellschaft zu leisten.

Komplett nackt lehnt sich die Kult-Blondine in einem aktuellen Clip auf ihrem Instagram-Kanal aus der Duschkabine und gibt unter anderem den Blick auf ihren Allerwertesten frei, während sie ihre Oberweite geschickt mit einem Arm verhüllt und lachend Luftküsse verteilt.

Im TV und bei Instagram gibt Reality-Sternchen Daniela Katzenberger regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Jetzt nahm die 37-Jährige ihre Follower sogar mit unter die Dusche.

So sieht also eine "Katzenwäsche" aus!

Daniela Katzenberger (37) mit Ehemann Lucas Cordalis (56). © Düren/dpa

Erst kürzlich hatte Daniela Katzenberger ihrer Community stolz ihren Abnehmerfolg präsentiert: "Knapp zehn Kilo sind geschmolzen", schrieb die Wahl-Mallorquinerin Anfang Oktober zu einem Vorher-Nachher-Clip im Bikini und freute sich, endlich "den Bobbes" hochgekriegt zu haben.

Seitdem scheint sich die Mutter einer Tochter pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen, wie ihr freizügiges Dusch-Video vermuten lässt.



Und auch bei den Weihnachtsgrüßen an ihre Fans zeigen Dani und ihr Mann in diesem Jahr viel Haut: In knappen Bade-Outfits und mit Weihnachtsmützen auf dem Kopf wünschte das Reality-Paar seinen Anhängern "ein frohes Fest und schöne Weihnachtsfeiertage".