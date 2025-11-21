"Kleine Katze" mit großem Traum: Startet Sophia (10) als Model durch?

Mallorca (Spanien) - Deutschlands Kult-Blondine Daniela Katzenberger (39) kehrt mit neuen Geschichten aus dem turbulenten Familienalltag auf Mallorca zurück. Im Mittelpunkt stehen zwei Generationen "Katzen", die vor ihren individuellen Herausforderungen stehen.

Sophia (10) hat ein großes Ziel: Model werden! © © Screenshot/RTL+

Den Auftakt macht ein Wunsch, der Mama Dani und Papa Lucas Cordalis (58) nicht wirklich überrascht: Töchterchen Sophia (10) will Model werden! Die Zehnjährige meint es ernst und hat bereits fleißig für ihren großen Traum trainiert.

"'Mama, bewerte mal meinen Walk', das fragt sie nachts um 12", erzählt Dani.

Trotz einiger Bedenken will das Promi-Paar sein einziges Kind unterstützen. "Ich kann das gar nicht aufhalten und ich will das gar nicht aufhalten. Es macht gar keinen Sinn, da irgendwas zu verbieten", so die 39-Jährige.

Lucas ergänzt jedoch eine klare Regel: "Schule muss number one sein." Sophia zeigt sich einsichtig: "Schule ist megawichtig, dass man einen Job bekommt und nicht irgendwann auf der Straße lebt."

Voller Überzeugung erklärt die selbstbewusste Zehnjährige weiter: "Ich hab mein Talent erkannt, wo ich auf dem roten Teppich war." Ihr öffentlicher Auftritt habe ihr viel Spaß gemacht und auch den Fragen der Journalisten habe sie sich gerne gestellt. "Ich hab mir einfach Zeit gelassen und so getan, als würde ich mit meiner BFF reden", erinnert sich Sophia.

Um den großen Wunsch zu verwirklichen, gibt Oma Iris Klein (58) den Kontakt zu Modedesignerin Pia Bolte weiter. Hat Sophia ihren ersten Model-Job in Aussicht?