Daniela Katzenberger holt Medaille und merkt es nicht mal: "Ich kann doch kein Französisch"
Mallorca - Freud und Leid liegen im Hause Katzenberger mal wieder ganz nah beieinander. Während Kult-Blondine Daniela Katzenberger (39) bei einem Fitness-Wettkampf die Nerven verliert, angelt sich Töchterchen Sophia (10) ihren ersten großen Model-Job.
Bei Daniela liegen die Nerven blank. Die 39-Jährige tritt bei der World Fitness Federation in Frankreich an. Da sie die Bühne nicht kennt, hat Dani alles andere als ein gutes Gefühl. "Eine fremde Bühne ist wie ein bissiger Hund", erklärt die "Katze" ihre Panik.
Dabei geht es ihr weniger um den Sieg, sondern um die Angst vor der öffentlichen Demütigung. "Hauptsache mich buht niemand aus", hofft Dani.
Als der große Moment gekommen ist, steigt die Aufregung ins Unermessliche. "Das Schlimmste ist nicht das Warten, sondern dass du noch die anderen siehst, was die auf der Bühne machen", so die 39-Jährige kurz vor ihrem Auftritt.
Und dann passiert der Super-GAU! Zwar sitzen der Spagat und das Lächeln, aber Dani vergisst gleich mehrere Schritte. "Des war nicht gut. Mein Kopf ist Matsch. Als hätte man mir das Gehirn rausgeballert", erklärt Dani. Sie habe nicht alles gezeigt, was sie einstudiert habe.
Doch am Ende gibt es eine Überraschung: Dani landet tatsächlich auf dem dritten Platz. Ihre Platzierung versteht sie jedoch erst abseits der Bühne. "Ich kann doch kein Französisch. Ich wusste, ich hab irgendeinen Platz, aber ich wusste nicht, welchen", lacht der selbsternannte Fitness-Muffel.
Sophias Modelkarriere nimmt Fahrt auf
Während sich die Mama über ihren Erfolg freut, beweist Töchterchen Sophia Nerven aus Stahl. Bei einem Treffen mit Pia Bolte (44) in einem Café auf Mallorca will die Zehnjährige die Modedesignerin von sich überzeugen.
Nach einem Probe-Walk ist Bolte hin und weg: "Diese Attitüde, diese Eleganz, die sie ausstrahlt. Sie bewegt sich einfach, als ob sie es seit Jahren machen würde. Bin begeistert." Die 44-Jährige entscheidet: Sophia darf auf ihrer Fashion Show in Basel mitlaufen!
Das Nachwuchsmodel hat große Pläne: "Ich hoffe, dass ich mal ein Topmodel werde, wie Adriana Lima." Lucas Cordalis (58) und Daniela sind mächtig stolz. "Die hat ein Selbstbewusstsein, da bin ich n Mückenfurz dagegen", gibt Daniela offen zu.
Die beiden brandneuen Folgen der Doku "Daniela Katzenberger" laufen am Freitag um 20.15 Uhr bei VOX. Die ganzen Episoden können auch online bei RTL+ gestreamt werden.
Titelfoto: Bildmontage: © Screenshot/RTL+