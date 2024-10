Shitstorm nach Red-Carpet-Debüt von Tochter Sophia: Daniela Katzenberger bezieht Stellung

Mallorca (Spanien) - So hatten sich Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) ihren ersten öffentlichen Auftritt als Familie wohl nicht vorgestellt. Nach dem Red-Carpet-Debüt von Töchterchen Sophia Cordalis (9) hagelte es viel Kritik.

Sophia Cordalis (9) durfte ihre Eltern zum ersten Mal auf den roten Teppich begleiten. © Daniela Katzenberger/Instagram

Bei der Benefiz-Gala der McDonald's Kinderhilfe am vergangenen Samstag posierte Daniela nicht alleine auf dem roten Teppich. Diesmal trat die "Katze" in Begleitung ihres Mannes und ihrer Tochter Sophia vor die zahlreichen Kameras. Während ihre Mutter in einem pinken Cocktailkleid glänzte, trug die selbstbewusste Neunjährige ein weißes Tüllkleid.

Gegenüber RTL bestätigte Sophia: "Ich will Karriere machen." Das Posen für Fotos habe sie sich selbst beigebracht und zudem Interview-Situationen mit ihrem Vater geübt. Mama Dani sah es gelassen.

"Sie ist für diese Welt geboren. Also ich war das erste Mal auf dem roten Teppich mit Anfang 20. Sie hat so zehn Jahre Vorsprung", lachte die 38-Jährige.

Der Auftritt des Mutter-Tochter-Gespanns stieß vielen Nutzern im Netz allerdings bitter auf. Ein aufgebrachter User schrieb auf Facebook: "Kinder gehören beschützt und behütet, dass die Mutter das nicht gebacken bekommt war ja klar."

Insbesondere der glamouröse Look des Kindes scheint die Menschen zu empören. "Schade, dass die Kleine geschminkt auf diesem Event erscheint. Als ob sie erwachsen wäre. Lasst euer Kind doch ein Kind sein", lautete ein Kommentar.