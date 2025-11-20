Daniela Büchner trauert um ihren Jens: Das würde sie ihn heute fragen

Mallorca/Köln - Daniela Büchner (47) ganz emotional! Sieben Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns Jens Büchner (†49) zeigt sich der Realitystar von seiner verletzlichen Seite.

TV-Star Jens Büchner (†) starb vor sieben Jahren an Lungenkrebs. © IMAGO / nicepix.world

Am 17. November 2018 hatte "Malle-Jens" den Kampf gegen den Lungenkrebs nach nur zwei Wochen Leidenszeit verloren.

Im Gespräch mit RTL erinnert sich seine "Danni" jetzt an den Tausendsassa, spricht dabei auch über ganz private Fragen. Zusammen mit ihm hatte Daniela die beiden Zwillinge Soraya und Diego (9) in die Welt gesetzt.

"Ich würde ihn fragen, ob er sich seine Zwillinge so vorgestellt hat, mit so viel Kraft und Mut", antwortet die ehemalige Dschungelcamperin auf die Frage, was sie ihren Jens heute fragen würde.

Dass ihr Papa nicht mehr unter ihnen sei, würden die Zwillinge inzwischen anfangen, zu verstehen, sagt Daniela. "Der Tag war okay. Ich war viel mit den Zwillingen zusammen und wir haben ein bisschen darüber geredet. Sie werden jetzt bald ja zehn und fangen an zu verstehen."