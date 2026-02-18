Danni Büchner gewinnt gegen Ex Ennesto Monté vor Gericht, doch der kann nicht zahlen

Mallorca - Im September 2025 machte Ennesto Monté (51) mit kuriosen Behauptungen über Danni Büchner (47) und deren Mann Jens (†49) Schlagzeilen. Doch die Auswanderin ließ diese nicht auf sich sitzen, klagte gegen ihren Ex-Lover und bekam nun Recht.

Ennesto Monté (51) plant nach eigenen Angaben eine Privatinsolvenz. © Henning Kaiser/dpa

Im November 2018 starb der Kult-Auswanderer an Lungenkrebs. Bis zum Schluss begleitete Danni ihren Mann, verbrachte zahlreiche Nächte im Krankenhaus.

Zwei Jahre später kam die 47-Jährige mit Ennesto Monté zusammen. Die Beziehung hielt nur wenige Monate, war von Ups und Downs geprägt und endete in einem erbitterten Rosenkrieg. Auch nach der Trennung waren die beiden immer wieder schlecht aufeinander zu sprechen.

Der Streit erreichte seinen Gipfel, als der Schlagersänger in einem Livestream schwere Vorwürfe - insbesondere gegen Jens Büchner - erhob. Dort behauptete er unter anderem, dass Jens Danni im Krankenhaus "verprügelt" und sie rausgeschmissen habe. Zudem habe die Wahl-Mallorquinerin ihren kranken Mann nicht besuchen dürfen.

Die Büchner-Familie dementierte die Gerüchte wenig später, Danni reichte Klage beim Landgericht Hamburg ein und gewann. Das Ergebnis: Laut Informationen der Bild darf Monté mehrere Aussagen nicht wiederholen, sonst droht ein saftiges Bußgeld in Höhe einer Viertelmillion Euro.