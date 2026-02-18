Danni Büchner gewinnt gegen Ex Ennesto Monté vor Gericht, doch der kann nicht zahlen
Mallorca - Im September 2025 machte Ennesto Monté (51) mit kuriosen Behauptungen über Danni Büchner (47) und deren Mann Jens (†49) Schlagzeilen. Doch die Auswanderin ließ diese nicht auf sich sitzen, klagte gegen ihren Ex-Lover und bekam nun Recht.
Im November 2018 starb der Kult-Auswanderer an Lungenkrebs. Bis zum Schluss begleitete Danni ihren Mann, verbrachte zahlreiche Nächte im Krankenhaus.
Zwei Jahre später kam die 47-Jährige mit Ennesto Monté zusammen. Die Beziehung hielt nur wenige Monate, war von Ups und Downs geprägt und endete in einem erbitterten Rosenkrieg. Auch nach der Trennung waren die beiden immer wieder schlecht aufeinander zu sprechen.
Der Streit erreichte seinen Gipfel, als der Schlagersänger in einem Livestream schwere Vorwürfe - insbesondere gegen Jens Büchner - erhob. Dort behauptete er unter anderem, dass Jens Danni im Krankenhaus "verprügelt" und sie rausgeschmissen habe. Zudem habe die Wahl-Mallorquinerin ihren kranken Mann nicht besuchen dürfen.
Die Büchner-Familie dementierte die Gerüchte wenig später, Danni reichte Klage beim Landgericht Hamburg ein und gewann. Das Ergebnis: Laut Informationen der Bild darf Monté mehrere Aussagen nicht wiederholen, sonst droht ein saftiges Bußgeld in Höhe einer Viertelmillion Euro.
Ennesto Monté: "Auf meinem Konto sind nur 50 Euro"
Zudem muss der 51-Jährige die Verfahrenskosten tragen. Doch diese könne er aufgrund seiner sechsstelligen Schulden und dem Bezug von Bürgergeld gar nicht zahlen. Die Suche eines Gerichtsvollziehers nach dem Sänger sei erfolglos verlaufen.
Gegenüber der Bild sagte Monté: "Ich hätte das vielleicht damals nicht sagen sollen, aber ich habe auch keine Angst vor dem Gerichtsvollzieher. Der kann ruhig kommen. Auf meinem Konto sind nur 50 Euro."
Danni Büchner wollte sich nicht zu dem Fall äußern, hieß es.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Screenshot/Instagram/@dannibuechner